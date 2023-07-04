В белорусской молочке нашли опасные микроорганизмы 3 4.07.2023, 9:39

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Что не прошло контроль?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 3 июня объявила о введении запрета на ввоз в страну продукции белорусской компании «Здравушка-милк», филиала Слуцкого сыродельного комбината. Причиной стало повторное обнаружение «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» в молоке, утверждают в российском ведомстве.

Информация о запрете на белорусскую молочку была внесена в реестр продукции, на которую распространяются ограничения на ввоз Россельхознадзора. Временный запрет вступит в силу 5 июля, отмечает telegraf.news.

Причина, указанная в реестре в качестве основания для запрета — «повторное выявление КМАФАнМ» в молоке питьевом производства филиала «Здравушка-милк».

КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Ранее в российском ведомстве поясняли, что КМАФАнМ — это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Тест на КМАФАнМ позволяет определить санитарно-гигиеническое состояние продукта, исходя из общей численности микроорганизмов. Он широко применяется в молочной промышленности и служит показателем санитарно-гигиенических условий производства и хранения сырого молока и молочной продукции.

«Основная причина превышения общего количества бактерий в сыром молоке — нарушение гигиены на производстве: нарушение технологии доения; плохая промывка доильного оборудования; неудовлетворительные условия хранения сырого молока в танке-охладителе; неисправность танков-охладителей», — рассказали в российском ведомстве.

Еще раньше, в мае, Россельхознадзор объявил, что нашёл в сыре «Рикотта» производства ОАО «Туровский молочный комбинат» листерию — бактерию, которая вызывает листериоз. Там заявили, что белорусские производители и ветеринарные службы не отреагировал на претензии.

А в апреле Россельхознадзор также жаловался на обнаруженный в копченом сыре «Туровского молочного комбината» говяжий жир.

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