В белорусской молочке нашли опасные микроорганизмы

В белорусской молочке нашли опасные микроорганизмы3
- 4.07.2023, 9:39
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Что не прошло контроль?
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 3 июня объявила о введении запрета на ввоз в страну продукции белорусской компании «Здравушка-милк», филиала Слуцкого сыродельного комбината. Причиной стало повторное обнаружение «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» в молоке, утверждают в российском ведомстве.
Информация о запрете на белорусскую молочку была внесена в реестр продукции, на которую распространяются ограничения на ввоз Россельхознадзора. Временный запрет вступит в силу 5 июля, отмечает telegraf.news.
Причина, указанная в реестре в качестве основания для запрета — «повторное выявление КМАФАнМ» в молоке питьевом производства филиала «Здравушка-милк».
КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Ранее в российском ведомстве поясняли, что КМАФАнМ — это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Тест на КМАФАнМ позволяет определить санитарно-гигиеническое состояние продукта, исходя из общей численности микроорганизмов. Он широко применяется в молочной промышленности и служит показателем санитарно-гигиенических условий производства и хранения сырого молока и молочной продукции.
«Основная причина превышения общего количества бактерий в сыром молоке — нарушение гигиены на производстве: нарушение технологии доения; плохая промывка доильного оборудования; неудовлетворительные условия хранения сырого молока в танке-охладителе; неисправность танков-охладителей», — рассказали в российском ведомстве.
Еще раньше, в мае, Россельхознадзор объявил, что нашёл в сыре «Рикотта» производства ОАО «Туровский молочный комбинат» листерию — бактерию, которая вызывает листериоз. Там заявили, что белорусские производители и ветеринарные службы не отреагировал на претензии.
А в апреле Россельхознадзор также жаловался на обнаруженный в копченом сыре «Туровского молочного комбината» говяжий жир.