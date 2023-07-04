Как отличаются кредиты на жилье в Беларуси, Польше и Литве? 4.07.2023, 9:56

Сравнили условия.

Сравнили условия по ипотечным кредитам в Беларуси и двух соседних странах ЕС.

Беларусь

Ставки по кредитам на жилье начинаются с 12,5% (если речь идет о строительстве с государственной поддержкой) или около 14% годовых (на покупку недвижимости без каких-либо дополнительных льгот). Максимальный срок кредитования — 20 лет, отмечает nashaniva.com.

Крупнейший банк страны (Беларусбанк) предлагает кредит «Ипотека экспресс» на приобретение жилого помещения на 20 лет по ставке 14,4%. Или ставку рефинансирования + 4,90%.

Литва

В Литве ипотечные кредиты выдают сроком до 30 лет. Ставки около 5,7-6% годовых. Например, Swedbank на текущий момент выдает кредиты под 6,01% годовых. Ставка состоит из процента банка 2,1% и ставки EURIBOR 3,91% (средняя процентная ставка по межбанковским кредитам в евро). Последняя, как и ставка рефинансирования у нас, может изменяться в большую или меньшую сторону.

Польша

В Польше ставки по ипотечным кредитам похожи на Литву — около 5,5-6% годовых. Жители Польши, которые подходят под действие программы «первое жилье», могут рассчитывать на ипотечный кредит под 4% годовых. Подробнее о недавно утвержденной программе, которой могут воспользоваться и граждане Беларуси, можно прочитать по ссылке.

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