Британская разведка: РФ пытается остановить наступление ВСУ новой тактикой 4.07.2023, 10:06

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Оккупантам не хватает живой силы и артиллерийской поддержки.

Российские оккупанты сменили тактику, защищаясь от контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге страны. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 4 июля в Twitter со ссылкой на отчет военной разведки.

По его данным, РФ стала активнее использовать противотанковые мины.

«В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной», – говорится в сообщении.

Пытаясь замедлить продвижение украинских войск, захватчики атакуют задержавшуюся перед минными полями технику сил обороны с воздуха – беспилотниками, вертолетами и артиллерией.

«Хотя на ранних этапах контрнаступления Украины россияне добилась определенных успехов, им по-прежнему не хватает живой силы и артиллерийской поддержки», — считают в британской разведке.

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