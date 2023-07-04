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Какие по-настоящему семейные и народные компактвэны могут сейчас купить белорусы

  • 4.07.2023, 10:17
Какие по-настоящему семейные и народные компактвэны могут сейчас купить белорусы

Речь идет о авто, которым 20-25 лет.

Да, этим автомобилям сейчас 20-25 лет, рассказывать об их надежности или коррозионной стойкости особого смысла нет, так как в таком возрасте всё зависит от того, как эксплуатировали и обслуживали конкретный автомобиль. Тем не менее на вторичном рынке эти модели до сих пор не просто присутствуют, но и занимают значительную долю в своем сегменте, так что игнорировать их точно нельзя, пишет abw.by.

В конце концов, если бюджет ограничен, почему бы и нет? Конструкция этих машин – родом из 1990-х, когда «умели делать». При должном уходе кузов и основные агрегаты действительно смогут прослужить еще не один год. Тем более что конструкция ремонтопригодная, а такие модели в силу их форм-фактора не привлекали гонщиков или тех «коммерсантов», которые используют универсалы или минивэны в качестве грузовых фургонов.

Удастся найти ухоженный вариант – считайте, что повезло: в абсолютных значениях он не должен стоить дорого, а по функциональности мало чем отличается от более свежих авто. Ниже рассмотрим самые популярные модели «первой волны» и расскажем про их основные особенности. Ну а затем бегло перечислим «последователей», появившихся уже в начале 2000-х.

Renault Megane Scenic (1996-2003 г.в.)

Да, именно так: в самом начале компактвэн относили к семейству Megane и лишь после обновления оставили только Scenic. Хотя всё верно: автомобиль максимально унифицирован с базовой моделью, а основные отличия сводятся к кузову и отчасти салону.

Megane Scenic – пионер европейского сегмента компактвэнов, можно даже сказать, что он его и создал, хотя в той же Японии подобные модели, пусть и в несколько ином формате, давно выпускали (вспомним хотя бы Mitsubishi Space Runner). Европейцы это оценили и дали новичку титул «Автомобиль года» (COTY).

За счет высокого кузова и вертикальной посадки пассажиры получали много пространства, к тому же французы раскидали по всему салону дополнительные отсеки для мелочовки. Еще из интересных «фишек» – отдельно открываемое окно крышки багажника, через которое проще закидывать не очень большие вещи на заднюю полку или перевозить длинномеры. Но в первом поколении Scenic был строго двухрядным – версия с приставкой Grand появилась во второй генерации модели.

Scenic базировался на платформе Megane и изначально был сугубо переднеприводным, но в 2000-м появилась версия RX4 с внедорожным обвесом, увеличенным до 210 мм дорожным просветом, а главное – с полным приводом. Редкая, но довольно интересная машина.

Автомобиль получил проверенные временем двигатели, которые характеризуются очень высоким ресурсом. Правда, бензиновые версии 1.4 и 1.6 мощностью 75 л.с. для компактвэна откровенно слабы, равно как и атмосферный дизель 1.9 (64 л.с.). Лучше все-таки отдать предпочтение более мощным версиям, из которых не нужно выжимать все соки, чтобы держаться в потоке. Например, это 90-сильная модификация 1,6-литрового К7М или 2,0-литровый F3R (109-114 л.с.). Если же говорим про 1,9-литровый турбодизель, то надо понимать, что было несколько совершенно разных моторов: предкамерный 1.9 dT (F8Q) и 1.9 dTi с непосредственным впрыском топлива.

Автомобили до рестайлинга 1999 года в массе своей стоят от $1.500 до $4.000, хотя есть как более дешевые, так и более дорогие экземпляры. Лишившийся приставки Megane в названии обновленный Scenic в среднем стоит $2.000-5.000, но стоимость отдельных экземпляров (20-летних!) доходит до 6.000!

Citroёn Xsara Picasso (1999-2012 г.в.)

Конкурентам понадобилось несколько лет, чтобы выдать аналогичный продукт. Например, Citroёn выкатил Xsara Picasso. Концепция та же: компактвэн максимально унифицирован с моделью малого среднего класса Xsara и отличается от нее более высоким кузовом и компоновкой салона. Ставка – на практичность, оснащение и оригинальный дизайн (вон и отсылка к знаменитому художнику в названии, причем автопроизводитель использовал его имя с согласия родcтвенников).

Что важнее, автомобиль получил проверенные временем двигатели, которые хорошо известны по другим моделям PSA. В частности, это бензиновые моторы 1.6 (90 и 110 л.с.), 1.7 (115 л.с.), 1.8 (116 л.с.) и 2.0 (138 л.с.), а также турбодизели с Common Rail – 1.6 HDI (90 и 110 л.с.) и 2.0 HDI (90 л.с.). Особенно хорошо для Picasso подходят 2,0-литровые варианты на любом виде топлива, но в принципе ни один из других агрегатов нельзя назвать неудачным.

Еще один момент: модель в Европе продавали даже после появления в 2006-м С4 Picasso – до 2010 года. Так что у покупателя есть возможность найти по относительно небольшой цене автомобиль поздних лет выпуска, и это не будет 20-летний экземпляр. Кстати, редко какой Picasso дороже $5.000, больше обычно просят за рестайлинговый вариант с дизельным двигателем. А вообще ценовая вилка на эту модель – от 2.000 до 5.500.

Opel Zafira (1999-2005 г.в.)

При всей оригинальности внешнего вида Xsara Picasso в целом повторяет концепцию Scenic: высокий, но короткий кузов, двухрядный салон и пять посадочных мест. Opel пошел по другому пути и предложил иной подход. Да, чисто визуально Zafira выглядела довольно спокойно, можно даже сказать, что скучно. Но все самое интересное было внутри.

В сравнении с базовой Astra G колесная база увеличилась почти на 10 см, а длина кузова превысила 4,3 м. И это всё неспроста. Zafira по умолчанию имела трехрядный салон на 7 посадочных мест! Причем центральный 3-местный диван ездил на специальных салазках, перемещаясь в продольном направлении, а задние кресла при необходимости прятались в пол. Не исключено, что именно этот смелый шаг сподвиг французов в следующих поколениях компактвэнов (Scenic II и C4) предусмотреть удлиненные трехрядные версии с приставкой Grand.

Есть у Zafira еще один немаловажный плюс в глазах тех, кто принципиально не хочется связываться со всякими там «французами» и «итальянцами», – для них это немецкий автомобиль без экспериментов по части эргономики и с приличным уровнем надежности (вопросы веры обсуждать не будем).

Что же, агрегаты у Zafira действительно неплохие и ресурсные, хотя базовый бензиновый 1.6 XEL (101 л.с.) в свое время отметился неумеренным масляным «аппетитом» из-за маслосъемных колпачков. 1,8-литровый вариант и мощнее (115-125 л.с.), и надежнее будет, а есть еще цепной 2,2-литровый мотор (147 л.с.).

Но ведь Zafira предлагали и в «заряженной» версии OPС с 2,0-литровым LET (192 л.с., после 2002 года – 200 л.с.). Однако такой вариант стоит выбирать с холодной головой, равно как и метановую версию 1.6 CNG ecoFLEX, – пробеги у подобных машин, как правило, не меньше, чем у дизельных. Последние же оснащались моторами 2.0 DI (X20DTL), 2.0 DTI 16v (Y20DTH) и 2.2 DTI 16v (Y22DTR). Вопросов по ним и раньше хватало, а с возрастом число потенциальных проблем только больше, так что при выборе надо глядеть в оба.

Кстати, Zafira A до сих пор в цене. Даже автомобили первой фазы стоят от 3.000 до 6.000, а за рестайлинговые варианты образца 2003 года просят $4.500-6.500.

Fiat Multipla (1999-2010 г.в.)

Эту модель нельзя было не включить в обзор, так как во многом она очень оригинальна. И дело не только в противоречивом дизайне, который либо любят, либо ненавидят. Сама концепция автомобиля с «двухярусным» кузовом и очень большой площадью остекления любопытна, но еще интереснее пропорции, а главное – компоновка: два ряда по три места в каждом – этим и объясняется необычно большая ширина кузова.

В итоге и снаружи, и внутри Multipla выглядит оригинально, а по части посадочной формулы альтернативу можно найти у считаных моделей. Например, у появившейся чуть позже Honda FR-V.

Дальше – больше. Да, у Multipla базовым двигателем является бензиновый 1.6 (103 л.с.), а есть еще и дизельные версии со знаменитым мотором 1.9 JTD (105-120 л.с.), но «фишка» модели – газовые модификации, причем в различных вариациях! Так, итальянский компактвэн может работать на пропане (LPG), а есть вариант и на метане (CNG). В последнем случае было предложено две версии – чисто газовая BluePower, у которой лишь небольшой резервный бачок для бензина, и двухтопливная BiPower с полноценным бензобаком и возможностью преодолевать большие расстояния как на бензине, так и на метане.

На вторичном рынке Multipla недороги: машины первой фазы с тем самым чудным дизайном обычно стоят в районе $2.000-3.500. Увы, даже по фото и описанию видно, что проблем по кузову обычно немало. Более свежий и спокойный по дизайну рестайлинговый вариант (2004-2010 г.в.) встречается намного реже, просят за него обычно в районе $3.000-7.000.

И прочие

Вы спросите: а где же VW Touran и Ford C-Max? Они появились в 2003 году – к тому моменту рассмотренные выше модели готовились к смене поколений. Да, были еще Toyota Corolla Verso, Honda FR-V и Stream, Daewoo Tacuma, Nissan Almera Tino, с некоторой натяжкой в эту компанию можно пригласить и более компактный Mitsubishi Space Star, но на нашем вторичном рынке эти автомобили всё же не так распространены. Посему на том и закончим.

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