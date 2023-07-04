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Reuters: Финляндия обновит инфраструктуру для быстрого переброса войск НАТО к границам с Россией

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  • 4.07.2023, 10:20
Reuters: Финляндия обновит инфраструктуру для быстрого переброса войск НАТО к границам с Россией

Завершение проекта ожидается в 2024 году.

Финляндия модернизирует железную дорогу и другую транспортную инфраструктуру на границе со Швецией. Это облегчит для НАТО переброску войск, вооружений и оборудования из портов Атлантического океана к границам РФ.

Об этом говорится в публикации Reuters.

Сейчас возле города Кемиярви, который находится в часе езды от российской границы и в 7 часах от военных баз РФ под Мурманском, заменяют оборудование и электричество на железной дороге.

В общей сложности железную дорогу модернизируют на участке от шведского города Хапаранда и финской станции Лаурило. Железнодорожные сети Норвегии и Швеции будут соединены с электрифицированной частью финской сети. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Его стоимость оценивается в 37 млн. евро.

Сейчас 96% грузов доставляют в Финляндию морем. В случае конфликта между НАТО и РФ опрокидывание сил и грузов через Балтийское море может оказаться под угрозой. Железнодорожный коридор сможет решить эту проблему.

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