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В Смолевичском лоб в лоб столкнулись две легковушки

  • 4.07.2023, 10:40
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В Смолевичском лоб в лоб столкнулись две легковушки

Пострадали четыре человека, двое — в реанимации.

В результате ДТП на смолевичском участке трассы Р59 Логойск — Марьина Горка пострадали четыре человека. По предварительной информации, 29-летний водитель Citroen Xantia, ехал со стороны Червеня в направлении Смолевичей. Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Passat под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП получили телесные повреждения водители автомобилей, а также двое пассажиров автомобиля Citroen Xantia 2002 и 1991 годов рождения, пишет БелТА со ссылкой на ГАИ.

Всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь бригадами скорой медпомощи, позже их госпитализировали в Смолевичскую ЦРБ, сообщила 4 июля пресс-служба Минздрава.

У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Двое пострадавших, у которых диагностированы различные сложные сочетанные травмы, госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации.

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