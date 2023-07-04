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Призывный зов Гааги

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.07.2023, 10:48
  • 2,344
Призывный зов Гааги

Путина зовут туда, где был Милошевич.

В Гааге, как сообщается, заработал Центр для поддержки стран, возбуждающих дела против высокопоставленных российских руководителей в связи с (скажем мягко на российском языке) спецоперацией в Украине.

То есть, это что значит? Путин, Лавров, Шойгу и далее?!

Услышав такое, МИД РФ немедленно должен был разразиться грозным заявлением о ничтожности самих попыток, незаконности возбуждения дел. Объявить, что и преступлений нет. То есть построить три линии обороны.

Тотчас должны быть подойти Медведев и Бастрыкин. Последний, понятное дело, с возбужденными делами против тех, кто «посмел». А первый … Ну, понятно, что мог сделать – прочитать матерный антизападный рэп.

Между тем – тишина. Лишь призывный гудок Гааги несется над просторами России. «Что это, Дима?» – спрашивает своего пресс-секретаря великий геополитик, недовольно поднимая голову от карты 17-го века. «Нас зовут, - нехотя отвечает человек в песочных усах, - туда, где был Милошевич. Но мы же еще поборемся?». Великий геополитик дернул веком и конвульсивно вздохнул.

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