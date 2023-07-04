Как сделать, чтобы песок не прилипал на пляже 4 4.07.2023, 10:50

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Простые способы.

Отдых на пляже – одна из лучших прелестей лета, но даже он имеет свое «но». Это песок, который неизбежно прилипает к телу, попадает в вашу обувь, на полотенца, волосы, сумки. И в конце концов оказывается у вас дома. Конечно, можно выбрать для отдыха каменистый пляж. Но его сначала нужно найти, и не факт, что к нему не придется долго-долго ехать, и на нем все равно будет какое-то количество песка. Так что лучше вооружиться лайфхаками, как уменьшить прилипание песка на пляже.

Издание Lifehacker собрало несколько таких лайфхаков. Их можно использовать как по одному, так и все вместе.

Почему песок прилипает

Наука объяснила и это явление. Все дело в воде. Как пояснил Дэн Зейтц в статье 2018 для издания Popular Science, к песчинкам могут цепляться молекулы воды, которые способны соединяться с другими молекулами воды на других предметах. Так песок прилипает ко всему мокрому. Итак, из этого выводим главный принцип борьбы с ним – чем суше будут вещи, тем меньше песка вы заберете с собой с пляжа.

Кондиционер для белья защитит полотенца

В чем это средство действительно поможет, так это в борьбе с песком. Кондиционер даст полотенцу лучше отталкивать воду, так что к нему будет прилипать меньше песчинок. Полностью это проблему не решит, но несколько уменьшит ее масштаб.

Гидрофобный спрей поможет с остальными

На рынке существует целый выбор спреев, защищающих разные поверхности от влаги. Некоторые предназначены только для обуви и текстиля, некоторые имеют больше способов применения. Прежде всего следует обработать таким средством обувь, чтобы потом долго не вытряхивать из нее песок. Также им нужно набрызгать сумки, стулья, пляжные игрушки, холодильник для напитков – все, на что может налипнуть песок.

Избегайте металлических емкостей для напитков

Охлажденные напитки в жестяных банках или других металлических емкостях сильно покрываются конденсатом и собирают на себя большое количество песка. Поместите банку в держатель из пенного материала или перелейте напиток в пластиковую или стеклянную посуду. Хорошим выбором станет также термос – он будет долго удерживать напиток холодным внутри и при этом не собирать конденсат на наружных стенках.

Не купайтесь, когда поднимаются волны

Кроме того, что купание в шторм может оказаться опасным, такие погодные условия также поднимают со дна немало песка. Он свободно перемещается в толще воды и вы вынесете на своем купальном костюме целую кучу песчинок.

Защищайте тело детской присыпкой

Детская присыпка была создана, чтобы уберегать нежную кожу младенца от раздражения из-за излишней влаги. Справится она и с телом взрослого человека. Более натуральной альтернативой может стать кукурузный крахмал. Посыпьте им руки перед тем, как есть что-нибудь на пляже, и в ваше блюдо не попадет песок. Нанесите его на тело после купания поверх солнцезащитного средства, и вам будет легче стряхнуть с себя песок, собираясь домой.

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