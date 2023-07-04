Все средства от продажи футбольного клуба «Челси» уйдут Украине

Все средства от продажи футбольного клуба «Челси» уйдут Украине1
- 4.07.2023, 10:55
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РФ не признана пострадавшей от войны.
Средства от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», которые должны быть направлены «всем пострадавшим» от конфликта в Украине, невозможно перевести в Россию или Беларусь из-за санкций, заявил Майк Пенроуз, глава фонда, который будет заниматься распределением этих денег, в статье для The Times от 4 июля.
По словам Пенроуза, правительство Великобритании сообщило фонду, что из-за соглашения с Евросоюзом деньгами можно будет распоряжаться только при условии передачи в «географических границах Украины». Фонд не сможет рассматривать запросы помощи украинцам, находящимся в других странах.
Сумма составляет около 2,35 млрд фунтов стерлингов, на которые накоплены проценты еще на миллионы фунтов.