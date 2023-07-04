В Беларуси заметили светящиеся облака 1 4.07.2023, 11:03

3,866

Что это значит?

В ночь с 3 на 4 июля жители Беларуси вновь стали свидетелями необычного природного явления — сразу после заката и непосредственно перед восходом Солнца в небе можно было наблюдать редкие серебристые облака. Фотографиями в соцсетях поделились жители крупных областных и районных центров Беларуси, а также столичного Минска, пишет telegraf.news.

Как пояснили авторы телеграм-канала Nadvorie, тёмные облака, которые отчётливо видны на многих фотографиях интернет-пользователей, это обычные тропосферные облака, а вот светящиеся облака — это и есть те самые NLC серебристые облака. Они образуются на высоте около 80–85 км в мезосфере Земли и видны лишь в глубоких сумерках.

Под Минском серебристые облака заметили ещё утром 2 июля:

В этот же день за серебристыми облаками можно было наблюдать в Борисове:

Вечером 3 июля сообщения об этих редких облаках стали приходить из самых разных уголков Беларуси — Могилёва, Несвижа, Полоцка, Ивацевичей, Барановичей и других городов.

Отметим, что данное природное явление хоть и редкое, но не уникальное. Наблюдать за ним можно в летние месяцы в широтах между 43° и 65°[4] (северной и южной широты).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».