Данилов рассказал о темпе и эволюции контрнаступления ВСУ

Данилов рассказал о темпе и эволюции контрнаступления ВСУ2
- 4.07.2023, 11:08
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Последние дни «особенно урожайны».
На этому этапе контрнаступления «задача №1» Сил обороны Украины – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской оккупационной армии. Как пишет liga.net, об этом напомнил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, «последние дни особенно урожайны».
«Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго», – добавил он.
Данилов резюмировал тем, что «действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом».
Главнокомандующий ВСУ Залужный в конце июня 2023 года заявил, что контрнаступление, – это не шоу, там каждый метр дается кровью. Он резко обратился к союзникам: «Какое «у вас танки и пушки, вы сможете»? Нам нужны самолеты».