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Тихановская получила анонимное сообщение, что ее муж умер в тюрьме

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  • 4.07.2023, 11:12
  • 11,740
Тихановская получила анонимное сообщение, что ее муж умер в тюрьме
Сергей Тихановский

О народном блогере ничего не известно с 9 марта.

Светлана Тихановская получила анонимное сообщение, в котором сообщалось, что ее муж Сергей умер в жодинской тюрьме. Об этом политик написала у себя в Twitter поздним вечером 3 июля.

«Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж, Сергей, умер в тюрьме Жодино. Нет никаких свидетельств или доказательств, что это правда», — написала Светлана Тихановская.

Политик подчеркнула, что подобные слухи распространялись и ранее.

«Я не знаю, как это прокомментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта и адвокатам отказывают в доступе к нему», — написала политик.

Тихановская отметила, что в такой же ситуации находятся родные Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака и других политзаключенных.

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