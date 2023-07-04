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Украина начинает строительство водопровода для помощи пострадавшим после взрыва Каховской ГЭС регионам

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  • 4.07.2023, 11:17
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Украина начинает строительство водопровода для помощи пострадавшим после взрыва Каховской ГЭС регионам
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrako

Его протяженность — 150 километров.

В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил в «Фейсбуке» вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Томаковка.

Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км. Реализация проекта обеспечит водой не менее миллиона человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.

«Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу — завершить работы как можно быстрее», — заявил министр.

Он напомнил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.

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