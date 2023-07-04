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Mitsubishi «дразнит» новым кроссовером со смелым дизайном

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  • 4.07.2023, 11:32
  • 2,820
Mitsubishi «дразнит» новым кроссовером со смелым дизайном

Он появится на рынке через месяц.

Через месяц, а именно 10 августа, компания Mitsubishi представит новый компактный кроссовер, который станет серийным продолжением концепта XFC. В преддверии дебюта новинку показали на видео, пишет «Автоцентр».

Автомобиль выполнен в фирменном стиле марки и выглядит довольно стильно. У него фактурный кузов и оригинальная светодиодная оптика, где фары и задние фонари в плане дизайна повторяют друг друга. Еще можно отметить массивную решетку радиатора с неординарным наполнением.

Известно, что кроссовер получит современную мультимедийную систему с большим экраном и аудиосистему Yamaha. Также ему обещан широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Новинка будет иметь четыре режима вождения: «Нормальный», «Гравий», «Грязь» и «Мокрая дорога». Основным рынком сбыта станет Индонезия.

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