Mitsubishi «дразнит» новым кроссовером со смелым дизайном

Mitsubishi «дразнит» новым кроссовером со смелым дизайном2
- 4.07.2023, 11:32
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Он появится на рынке через месяц.
Через месяц, а именно 10 августа, компания Mitsubishi представит новый компактный кроссовер, который станет серийным продолжением концепта XFC. В преддверии дебюта новинку показали на видео, пишет «Автоцентр».
Автомобиль выполнен в фирменном стиле марки и выглядит довольно стильно. У него фактурный кузов и оригинальная светодиодная оптика, где фары и задние фонари в плане дизайна повторяют друг друга. Еще можно отметить массивную решетку радиатора с неординарным наполнением.
Известно, что кроссовер получит современную мультимедийную систему с большим экраном и аудиосистему Yamaha. Также ему обещан широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Новинка будет иметь четыре режима вождения: «Нормальный», «Гравий», «Грязь» и «Мокрая дорога». Основным рынком сбыта станет Индонезия.