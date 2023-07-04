Готовьте версии, россияне 5 Ян Валетов

4.07.2023, 11:38

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Рано или поздно придется держать ответ.

Интересно, как они потом будут оправдываться? Что рассказывать?

Не знали? Не понимали? Верили телевизору?

Помрачение нашло?

Всегда были против, но для виду поддерживали?

Ведь рано или поздно придется держать ответ. И до Внукова долетит, и и до Шереметьево, и до Останкино, и до Хамовников. И то, что король голый станет видно не только из Киева, но и из Владивостока.

И то, что все не по плану, да и план был изначально хреновый, тоже станет очевидно.

Что будут говорить? Как объяснять многотысячные жертвы? Всех этих безного-безруко-безголовых инвалидов на улицах? Как смотреть будут в глаза сиротам?

Миллионы людей потерявших способность мыслить критически, а то и просто мыслить, что вы будете рассказывать своим детям? О Великой войне с НАТО, которое на войну не пришло? О битве с нацизмом, которую вам нарисовал телевизор? Об «освобождении русских людей», которые встретили оккупантов «джавеллиннами»?

Чем можно оправдать и объяснить несмываемый позор войны, которую придумали душевнобольные идеологи и правители издыхающей империи? Как можно будет объяснить детям массовые убийства мирных и ракетные удары по городам?

Никак.

Снова лгать, прикидываться идиотами, которых обманули вожди.

Все, как всегда.

Готовьте версии, россияне. Готовьтесь расстрогать прокуроров.

Пока ваше ПВО уже грохочет в российских предместьях, придумывайте что-нибудь минимально смахивающее на бред. Пригодится.

Вам не в первый раз, не привыкать.

Только вот себе врать бесполезно. Что вы скажете себе? Зачем это все было? Почему вы молчали или поддерживали или участвовали? В чем был тот самый план, по которому все пошло?

Ян Валетов, Telegram

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