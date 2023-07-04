Доллар и евро закрепились выше психологической отметки в три рубля 1 4.07.2023, 11:59

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Чего ждать на рынке валют в июле.

Курсы доллара и евро на валютном рынке закрепились на отметке выше трех белорусских рублей, пишет zerkalo.io. Останется ли ситуация такой же или эти две крупные мировые валюты продолжат дорожать или дешеветь, рассказывает экономист старшая научная сотрудница исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

— Тенденции, которые у нас были, в принципе не изменились. На валютный рынок оказывала влияние динамика российского рубля. Она осталась одним из главных факторов, которые определяют движение курса белорусского рубля к доллару на ближайшее время, — рассказывает экономист Анастасия Лузгина.

Как ситуация со внешней торговлей может влиять на курс валют

По мнению аналитика, если говорить о внутренних факторах, то здесь больше присутствуют риски в будущем роста спроса на валюту.

— Пока внутренние факторы не столь очевидны. Например, ситуация во внешней торговле: сальдо (разность между экспортом и импортом. — Прим. ред.) торгового баланса товарами и услугами ухудшилось по сравнению с прошлым годом, но по результатам января-апреля 2023 года все еще оставалось положительным. Поэтому данная ситуация не вызывала избыточного спроса на иностранную валюту, из-за чего мог бы падать белорусский рубль по отношению к доллару и евро.

Ситуация на валютном рынке России может сказываться на курсе белорусского рубля

— Возвращаясь к ситуации на российском валютном рынке, там российский рубль снижается ускоренными темпами. Кроме долгосрочных причин в России добавились еще и политические факторы, а именно ситуация с Пригожиным, которая привела к ослаблению российской валюты. Но помимо этих краткосрочных факторов, которые были и прошли, есть и другие причины, давящие на российский рубль. Это рост параллельного импорта, относительно низкие цены на энергоресурсы — на ту же нефть. Это ухудшает сальдо торгового баланса в России, тем самым увеличивает давление на курс российского рубля. Кроме того, остаются санкции. Когда принимают очередной пакет, это тоже не прибавляет уверенности инвесторов к российской валюте. Они стараются уйти в более надежные валюты — тот же доллар и евро. Плюс на поведение инвесторов влияют внутриполитические и внешние риски.

Эксперт отмечает, что еще можно вспомнить о растущем дефиците бюджета в России.

— Это вынуждает увеличивать денежную массу в стране, что в свою очередь действует понижающе на российский рубль. Почему все это важно в контексте ситуации на валютном рынке в Беларуси? Потому что это будет также влиять на снижение белорусского рубля. Тут важно помнить, что он повторяет, но не копирует динамику российского. Это сейчас мы и наблюдаем: белорусский рубль ослабевает к доллару и евро, но укрепляется к российскому.

Как решения западных центробанков давят на наш валютный рынок

— Оказывают влияние поведение центробанков США и ЕС: если они повышают ставки, это привлекает инвесторов вкладываться именно в эти валюты, если снижают — тенденция обратная. Все эти факторы в последнее время влияли на то, что курс российского рубля снижался.

Некоторые из вышеперечисленных факторов ближе к осени могут оказать обратный эффект, считает Анастасия Лузгина.

— Например, возможный рост стоимости нефти и газа на мировом рынке. Кроме того, Центральный банк России на следующем заседании может повысить ставку. Это также может укрепить российский рубль или по крайней мере замедлить его снижение. Кроме того, есть мнение экспертов о том, что снижение курса российского рубля достигло дна (возможного для этого периода и условий) и, скорее всего, он зафиксируется в диапазоне 85−90 рублей за доллар.

Какими могут быть курсы валют в июле

— Из этого можно сделать вывод, что даже если в ближайший месяц мы увидим по российской валюте отскок назад, то вряд ли он будет серьезным, — отмечает аналитик. — В течение июля белорусский рубль может опускаться на 2−4%, при этом внутри месяца вполне может как укрепляться, так и снижаться. Если отталкиваться от тех цифр, которые мы имеем по курсу Нацбанка, то курс доллара может составлять 3,1−3,15 рубля. Это может произойти, если на российском рынке сохранятся указанные выше факторы. Но к российскому рублю, скорее всего, будет плавное повышение.

Если говорить о перспективе более далекой, то тут могут оказывать влияние внутренние факторы, уточняет Анастасия Лузгина.

— В первую очередь, это мягкая денежно-кредитная политика, которую проводит Нацбанк. Тот же ЕАБР отмечает, что регулятор исчерпал возможности снижения ставки рефинансирования. То есть если он продолжит ее снижать, то возможно ускорение инфляционных и девальвационных процессов во второй половине года. Но изменения не будут скачкообразными, а скорее плавными.

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