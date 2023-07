«К сожалению, все пошло не так, как я ожидал» 4.07.2023, 12:10

1,156

Айтишники рассказали, как их сократили ИТ-гиганты в 2023.

В конце 2022 года в технологических компаниях начали массово сокращать айтишников. Под сокращения попали и белорусы. Devby.io нашел троих специалистов из Amazon, Meta и Unity и узнал у них, как в больших корпорациях сообщают об увольнениях, какие компенсации выплачивают, на что хватает пособия по безработице и быстро ли удается найти работу.

По данным портала Layoffs.fyi, который отслеживает сокращение в технологической сфере, за два неполных года компании уволили более 375 тысяч человек: 164 709 в 2022 и 210 721 в 2023. Среди них, например, есть Amazon, Google, Meta и Microsoft. Общее количество специалистов, которые потеряли работу только в перечисленных компаниях, — 70 000. В топ-15 по количеству уволенных входят Salesforce, IBM, Twitter, Dell, Phillips и другие.

Meta

Евгения, экс-продакт менеджер (Сиэтл, США)

«Опыт работы на FAANG считается большим плюсом для фаундера стартапа»

— Попала я туда, как в общем-то и все люди, через семь раундов интервью. Работала в классной команде, которая занимается brand safety. В этом году я, к сожалению, попала под lay off, — — рассказывает Евгения, которая попросила не называть свою фамилию и возраст.

Она устроилась в Meta весной 2022 года. До этого работала в нескольких минских и европейских ИТ-компаниях, восемь лет назад переехала в Калифорнию вместе с мужем, которому предложили там работу, выучила английский, получила рабочую визу и основала в Кремниевой долине стартап, который «помогал людям найти accountability partners».

— Accountability partners — это люди с похожими целями. Многие люди после Нового года или дня рождения говорят: «Все. Начну ходить десять тысяч шагов в день, читать много книжек». Потом, как показывает статистика разных ресерчей, они очень быстро сдаются, потому что у них недостаточно мотивации. И мы помогали найти их accountability partners с похожими целями, чтобы они мотивировали друг друга.

Во время ковида, рассказывает Евгения, найти инвестиции стало сложнее. Стартап она закрыла. И решила, что ей нужно попасть в FAANG компанию.

— В Кремниевой долине опыт работы на FAANG считается большим плюсом нового фаундера. Это сразу повышает твой credibility, — говорит Евгения. — Из-за того, что я не работала в FAANG, мне было сложнее привлечь к себе внимание и поднять деньги, чем людям, у кого продукт был хуже, на более ранней стадии, с меньшим количеством юзеров — но они могли сказать: «Я экс-Google, я экс-Amazon, я экс-Meta».

В итоге я подумала, почему бы не получить эту галочку себе. И если все хотят, чтобы ты работал на FAANG, наверное в этих компаниях я чему-то фантастическому научусь.

Евгения попросила знакомых отправить рефералы во все FAANG компании, ей ответили Google и Meta. В первой «не сложилось с техническим интервью».

— Чему-то прямо такому eye opening я в Meta не научилась. Получилось поработать с очень классными и умными людьми. Пожалуй, с лучшими инженерами, с которыми когда-либо имела дело. И это очень хороший опыт: как вообще работать с такими инженерами, как их мотивировать, как делать огромные продукты, где любой шажочек может привести к невероятным последствиям, — рассказывает Евгения.

«Как бы хорошо ты ни работал, могут сократить»

В Meta прошли две волны сокращений: в ноябре прошлого года и апреле–мае 2023. Осенью 2022 Марк Цукерберг анонсировал первую волну сокращений («К сожалению, все пошло не так, как я ожидал»), а в марте 2023 и вторую — объявил о «годе эффективности» в компании, реструктуризации, увольнении рекрутеров и скором уходе техспециалистов. Евгения попала в эту волну.

— Поскольку Meta большая public компания, то, что они говорят снаружи, в официальных заявлениях, не отличается от того, что они используют внутри [, мотивируя сокращения]. Они берегут свой бренд. И все, что Марк официально писал, то же самое менеджмент использует [для обоснований] внутри компании, — говорит айтишница.

После первых сокращений, рассказывает она, «всем не очень понравилась ситуация». Year of Efficiency, о котором писал Цукерберг, «людям не очень-то зашел».

— И разбалованные программисты, и вообще очень разбалованные tech people в Америке задумались, что вот так вот бывает. Кого-то это демотивировало, кто-то наоборот говорил, что [в Meta] начинали как стартап и давно пора вернуться к этому. Мнения у всех были разные, но когда урезают плюшки, люди реагируют с опасением, — говорит Евгения.

Сама айтишница восприняла сокращение «очень спокойно».

— Я была к нему готова. Марк писал, что мы должны убрать менеджеров, у которых мало подчиненных, — рассказывает она. — Все подчинённые таких менеджеров тоже были готовы к сокращению, потому что менеджер мог занять их место.

Я видела, насколько талантливых людей и оверперформеров убрали в первую волну, поэтому была готова ко второй. Как бы ты хорошо ни работал, если у компании есть цель уменьшить затраты и количество менеджеров, такое бывает.

В день сокращений все сотрудники компании получают письмо, уволены ли они или нет. Уволенным закрывают доступ ко всем внутренним ресурсам, оставляя только емейл до конца рабочего дня. Можно написать коллегам, «что была рада с ними работать», и оставить личные контакты. Кроме этого, Meta открывает доступ к порталу Alumni, где есть вся информация, связанная с сокращениями: кому отдать рабочий ноутбук, куда вернуть мобильный телефон, что будет со страховкой после увольнения и не только.

— Если компания, в которой работает больше 100 человек, делает lay off, то они должны за 60 дней предупредить об этом. Во всяком случае, [такой закон есть] в нескольких штатах. А компании не хотят за 60 дней предупреждать, они увольняют и потом выплачивают severance package. Ещё 60 дней после сокращения ты числишься сотрудником компании, тебе платят зарплату, — рассказывает продакт.

Через два месяца после официального увольнения экс-сотруднику выплачивают еще две зарплаты. Кроме этого, компания дает «хорошую страховку на шесть месяцев» и доступ к порталу, где помогут найти новую работу, компенсируют неиспользованный отпуск.

После сокращения из Meta Евгения не искала работу и «хотела отдохнуть летом».

— Но работа сама нашла меня. Поскольку раньше я была стартап фаундером, то менторила нескольких девушек, которые хотели начать свои стартапы. Одна из них начала свой non profit. И я помогала ей очень сильно с ним. И когда я уволилась из Meta, она позвала меня в board of directors и стать коуфандером. Это, конечно, не работа в FAANG, и мне нужно будет, возможно, все равно через пару месяцев искать работу в каком-нибудь Google или еще где-нибудь, но да, это сейчас мое основное занятие, — говорит она. — Non profit помогает женам и партнерам тех, кто переезжает, построить свою карьеру, career path в США. В технологическом плане я занимаюсь продуктом, который с помощью AI строит career path в зависимости от ситуации человека, соединяет людей с менторами и коучами.

Amazon

Глеб, 30 лет, экс-разработчик (Ванкувер, Канада)

«Можно было за чужой счет переехать. Грех отказываться»

До Amazon 30-летний Глеб (фамилия не называется по просьбе героя) работал разработчиком в нескольких минских компаниях, устроился в эстонскую компанию TransferWise и переехал в Таллин. Летом 2021 года американские эйчары начали рассылать емейлы тем девелоперам, которых хотели схантить. В их число попал и Глеб.

— Я их не искал, они меня сами нашли, — рассказывает разработчик. — Нужно было пройти несколько раундов собеседований. Тех, кто проходил отбор, они перевозили.

Глеб говорит, что не мечтал о работе в корпорации, «наоборот тяготел к маленьким компаниям». Но решающим фактором для него стала возможность переезда в Канаду, в Ванкувер.

— Я был на тот момент одинок, мне нечего было терять, наоборот было интересно попробовать. А тут можно за чужой счет переехать. Грех отказываться, — говорит он.

«В корпорации все сделано так, чтобы человек был легко заменим»

В Amazon, вспоминает разработчик, было три волны увольнений. Первая прошла в ноябре–декабре 2022 года. Вторая — в январе 2023. Глеб попал под третью, в апреле.

— В отличие от предыдущих волн сокращений, про третью волну мы знали за месяц до нее, уже в марте. И знали, как это будет происходить. Это было так. В один прекрасный день у тебя забирают доступ ко всему: к компьютеру, VPN. Ты не можешь заходить в офисное здание. И тебе на личный емейл приходит письмо, что «ваша роль eliminated». В тот же день с тобой назначает митинг лидер твоей организации — чисто поговорить, ответить на вопросы. Эйчары тоже отвечают на вопросы по страховке, например, и не только.

Разработчик говорит, что «спокойно отнёсся» к этой новости.

— Не то чтобы был готов, но собирался сам уходить. Благодаря работе здесь понял, что мне подходят маленькие или средние компании. Большие — слишком большие для меня. В корпорации все сделано так, чтобы человек был легко заменим, — объясняет он. — Люди работают много, но не эффективно. Все просто делают свое дело, не обращая внимание друг на друга. Команда номинальна, ее нет. Есть просто, как я это называю, сборище умных незнакомцев. Со всеми разговаривал, все замечательные люди, но из-за того, что каждый работает в изоляции, их легко заменить. Я так не могу.

Единственный способ выделиться в корпорации, по мнению Глеба, — работать по 12 часов семь дней в неделю.

— Я встречал таких людей, которые на протяжении двух лет вот так работают. Не то чтобы это поощряется, но к этому абсолютно нормально относятся, не пытаются никого остановить. Хочешь работать семь дней в неделю по 12 часов — пожалуйста. Я пока не готов, — говорит он.

«В Северной Америке все боятся, что их засудят»

Причины, по которым сократили Глеба, ему не назвали.

— В Северной Америке все боятся, что их засудят, поэтому говорят, что вы просто не нужны, ваша роль всё, — говорит он. — Тут так построено интересно, что ты никогда не сможешь поговорить с тем, кто принял решение. Решение принимают одни, а объвляют — другие. Я работал в AWS Backup. Там есть свои пять-шесть уровней иерархии. Но тебе говорят, что пришли списки извне, что просто их увидели, ничего не могут сделать, просто сообщают: «Я не принимал это решение, ничего не знаю, сам в шоке». Здесь так и построено, чтобы никто не мог что-то неправильное сказать.

Увольнение, рассказывает разработчик, происходило так. Следующие два месяца после уведомления о сокращении называются notice period. В этот период айтишник все еще официально устроен в компании, но работать от него никто не требует. За эти два месяца сотрудник может найти себе другую позицию «на внутреннем рынке вакансий» — в самом Amazon. Если не находит, то увольняют уже официально и платят компенсацию — минимум за один следующий месяц.

— Потом начинаются отчисления за количество отработанных лет, — рассказывает Глеб. — Если отработал два года или меньше, будет [компенсация за] один месяц. Полгода [сверху] — [плюс] одна неделя [к компенсации]. И еще дают доступ к компаниям, которые резюме могут подредактировать, как-то помочь с поиском работы. Не знаю никого, кто бы этим воспользовался.

За неполных три месяца после сокращения Глеб не нашел работу в другой компании. Он планирует остаться в Канаде, но корпорации будет рассматривать «только в крайнем-крайнем случае».

— Очень трудно сейчас искать работу. Во-первых, рынок труда. Amazon далеко не единственная компания, которая увольняла десятками тысяч. Во-вторых, лето. Компании, с которыми мне удается связаться, говорят, что процессы удлинились в два раза. Все в отпусках, — говорит он.

Сокращение повлияло на разработчика «очень положительно». Пособия по безработице, говорит он, хватает на аренду квартиры и еду. Оно составляет 55% от предыдущей зарплаты, максимальная сумма пособия в год — $61 500 канадских долларов.

— Я начал худеть, больше гулять, спать, улыбаться, играть в настольные игры, — рассказывает разработчик.

Unity

Ольга (имя изменено по просьбе героини), 26 лет, экс-тестировщица (Минск)

«Нам рассказывали, что всё изменится в хорошую сторону»

26-летняя Ольга работала на проекте Luna полтора года, с начала 2022. Тестировала web и «мобилки» как мануальщица и автоматизатор. В проект Ольга попала сразу после окончания курсов тестировщиков в Skillup.

— Искала работу, собеседования проходила, все банально, обычный путь. Сразу вот так мне повезло, — вспоминает она.

Luna на тот момент принадлежала IronSource. После начала войны в Украине, рассказывает тестировщица, компания организовала релокейт белорусских и украинских сотрудников. Сотрудники минского офиса уехали в разные города Европы. Ольга поехала в Тбилиси, но вернулась в Минск через семь месяцев.

В конце лета 2022 года, рассказывает Ольга, команда проекта узнала, что Unity собирается поглотить компанию, Luna должна была стать ее частью. В то же время, еще до официального мержа, американцы «уже начали заниматься бизнесовыми делами» проекта.

— В Luna и до этого был плагин Unity. Когда мы узнали, что нас поглощают, мы такие [подумали]: «Блин, зачем?». Мы переживали, что нас коснутся увольнения, уже слышали о Google, Meta, обо всех. Но владельцы продукта, IronSource, сказали, что все хорошо, что это как бы бизнес так решил, так нужно. — говорит Ольга. — Нам рассказывали о плюшках, что все изменится в хорошую сторону. Из плюсов, например, называли работу в международной компании, что добавят sick days, ревью, рейзы будут больше, так как компания больше. Командировки нам тоже обещали. Мы были рады, ну прямо ждали, когда уже будет официальный мерж.

Официально Unity поглотили IronSource в конце 2022 года. Ольга рассказывает, что помимо материальных бонусов, команде обещали лицензии к инструментам и плагинам американской компании, но айтишники их так и не дождались. Обещанные рейзы переносили дважды.

— В январе нам сказали, что рейз будет в апреле. В апреле сказали, что переносят на август. Выходные дни раз в квартал, которые у нас были до этого, убрали. Со стороной Unity не было какой-то коммуникации вообще. Мы работали под них, мы все делали, налаживали процессы, а с их стороны ничего не было, — вспоминает Ольга.

«Взгрустнули, выпили, собрались с силами, пошли дальше»

Всего в Unity прошли три волны сокращений. Первая была сразу после официального мержа с IronSource — в конце 2022 года.

— В компании есть Джон, он их CEO или CTO, не помню. Такой итальянец, смешной мужчина, который писал нам письма каждое воскресенье из Лос-Анджелеса, когда у нас уже было утро понедельника. Мы все читали эти письма, обсуждали на дейликах. Он нам на разные темы писал. И в конце прошлого года написал о первых сокращениях, объяснил это какими-то экономическими показателями. Не помню количество уволенных: одна, две или три тысячи, — говорит тестировщица.

Следующая волна, вспоминает она, была в начале 2023 года. Помимо сокращений, Unity перенесли рейз команде IronSource на апрель. В апреле Джон написал, что рейз переносится на август, но зато айтишникам выплатили квартальные и ежегодные бонусы.

Третья волна, под которую попала и Ольга, была в начале мая.

— Как сейчас помню. В начале мая пришла на работу, начала смотреть задачи, открыла почту, вижу письмо. Думаю, блин, бедные люди, третий раз сокращают, как так? Наши лиды были в отпуске, но почему-то стали с нами созваниваться. Мне набрали, допустим, первой. Говорят: «Слушай, нам пришли списки. Ты попала под сокращения, ты уволена».

Сократили практически всю команду. Они решили, что нужно заменить нас своими сотрудниками. И просто в один день сказали, что все вы можете дальше не работать, пожелали всего хорошего.

На проекте уволили всех тестировщиков (нас было трое), всех фронтендеров. Остался только бэкэнд и техлид, все. Потом ребята рассказывали, что ни к лидам, ни к продакт-овнерам с нашей стороны никто не приходил. Не знаю, какой логикой они руководствовались.

Официальное увольнение было позже — трудовую, так скажем, забрать. Выплатили тогда как компенсацию две зарплаты.

Позже сокращенным айтишникам их лиды рассказывали, что утром им «просто с письмом Джона пришло письмо от менеджера повыше со списком уволенных людей и суммой компенсации».

— Это было ужасно. Нас всех просто в один день вырвали. Некоторые люди были в отпуске. Блин, человек уехал отдыхать, ему одним днем сообщают, — говорит Ольга. — Мы поняли истории Google и Meta, потому что тоже самое по факту случилось и с нами. Все были в шоке, конечно. Обсуждали, делились, не понимали, взгрустнули, выпили, собрались с силами, пошли дальше. Грустно.

Через полтора месяца после сокращения, в середине июня, Ольга нашла новую работу.

— С нашим рынком, конечно, всё плохо и по зарплатам, и по требованиям. Эйчары офигели немножко, но ладно. Слава богу, это ИТ, тестирование, повезло, — говорит она. — Из команды уволенных — мы все общаемся —, насколько знаю, никто не нашел работу.