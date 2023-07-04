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Деньги у России закончились

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  • Борислав Береза
  • 4.07.2023, 12:38
  • 8,308
Деньги у России закончились
Борислав Береза

Решение о национализации активов и конфискации вкладов уже принято?

Правительство РФ резко сократило траты бюджета после обвала сырьевых доходов и реально рассматривает не только введение новых налогов, но и вернулись разговоры о целесообразности конфискации вкладов. Такие тенденции обусловлены интенсивно растущим дефицитом бюджета и отсутствием возможности произвести заимствование для его перекрытия.

При этом правительство РФ признает, что сырьевые доходы обвалились вдвое и даже изменение механизма налогообложения нефти не смогло их поднять.

По состоянию на 27 мая Минфин потратил 14,547 трлн рублей, или 48% от годового плана, что следует из данных системы «Электронный бюджет». Доходы при этом составили 10,66 трлн, или 40% от плана. Дефицит федеральной казны, таким образом, достиг 3,886 трлн рублей, или 134% от суммы, заложенной в закон о бюджете.

Расходы резко сократились: в среднем в июне бюджет тратил деньги со скоростью 44 млрд рублей в день, подсчитали аналитики MMI. Это вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие пять месяцев — 88 млрд рублей.

«У Минфина то ли деньги закончились, то ли фантазия иссякла», — удивляются аналитики MMI.

Нефтегазовые поступления рухнули вдвое — с 5,658 до 2,853 трлн рублей после того, как нефтяным компаниям пришлось ввести двузначные скидки для покупателей в Индии и Китае, а экспорт газа на ключевой, европейский рынок обвалился до уровней 1970-х годов.

Расходы при этом подскочили на 26%, до 13,23 трлн рублей, из которых почти треть — 3,9 трлн рублей — пришлось на секретные статьи. Объем закрытых трат федеральной казны подскочил на 3,5 трлн рублей, подсчитали эксперты Института Гайдара, то есть почти в 10 раз.

Секретные военные расходы к концу мая могли составить 3,1 трлн рублей. А с учетом открытых (884 млрд рублей) общие траты на армию и производство оружия к концу мая достигли почти 4 трлн рублей.

На фоне всего этого руководство России судорожно ищет варианты для наполнения бюджета. Так, например, Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Кроме этого, ввести налог для «богатых москвичей» предложили в Госдуме. По мнению некоторых депутатов, необходимо поднять НДФЛ до 20% для тех, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей. Так в Госдуме же вернулись к обсуждению возможности конфискации вкладов у населения и как это упаковать в красивую патриотическую информационную упаковку. Ведь приближающиеся выборы заставляют власть РФ быть аккуратнее с нервным избирателем. Но похоже, что решение о национализации активов и конфискации вкладов уже принято.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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