«Хочется сделать что-то хорошее в жизни» 2 4.07.2023, 12:44

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Белорус перебрался на хутор, снимает блог и строит часовню.

Антон — простой белорус, чью жизнь покупка хутора на Полесье изменила на до и после. Вслед за желанием жить в умиротворении с природой к нему пришла популярность. Мужчина снимает влог о своих буднях на YouTube и набирает сотни тысяч просмотров. Обычная камера GoPro записывает его историю жизни в деревне о кормлении кур, заготовке тушенки, рубке дров и скашивании травы. Зачастую все это происходит в полном молчании. Пение птиц и треск от костра перебивают работы по дому, превращая все в какую-то деревенскую мантру. Журналисты realt.by побывали у популярного блогера Антохи в гостях и рассказываем его историю.

Антон перебрался на хутор на Полесье в 2019 году. Тогда мужчина, работающий в магазине охотничьих и рыболовных товаров, не догадывался, что его жизнь в деревне заинтересует тысячи людей из разных стран. Участок с домом удален от всей деревни. Именно такой побег из города мужчине и был нужен, но себя он отшельником не считает. YouTube дает ему столько общения, сколько нужно, а хутор — личное пространство, в которое он пускает только близких людей, поэтому подробно о своем местонахождении он подписчикам не говорит. Скроем название деревни и мы.

Чтобы попасть на его островок спокойствия, нужно перенести небольшой трип по бездорожью. В какой-то момент перестаешь считать, сколько раз голова и ноги ударяются об машину. Из лесного закоулка открывается вид на большой участок с домом и прудиком.

Антон всю жизнь жил в городе, а в деревню приезжал лишь к бабушке и то на 2−3 недели летом. У мужчины есть квартира, но удовольствия от нахождения в ней он не получает. Говорит, что через двое суток начинал чувствовать депрессивное состояние. Поэтому до приобретения хутора в городе особо не задерживался, свободное время проводил на рыбалке и охоте, ездил в гости к друзьям за город.

— Почему выбрал хутор? Потому что в мире творилось что-то непонятное, хотелось уехать подальше от этого, исчезнуть. Посчастливилось, нашел это место. Сказать честно, я специально ничего не искал. Мне сообщили о доме неподалеку от места, где живет мой друг. Он пустовал 15 лет. Я узнал, что хозяйка живет в соседней деревне, приехал к ней и сказал, что готов купить этот дом за определенную сумму. Она отказалась, так как хотела за него в два раза больше. Я оставил ей свой контакт. Мол, если она передумает, я ей в тот же день привезу деньги. Не успел доехать до города, она перезванивает: «Давай, забирай».

В доме был и хаос и ужас, вспоминает мужчина. Внутри все было в обоях, которые съели мыши. Их клеили тогда еще на муку. После того, как Антон вынес весь хлам, занялся чисткой печи, так как она выпускала дым в комнату.

— У меня не было финансовых возможностей, чтобы нанять профессиональную бригаду. Приходилось все делать самому. Я в строительстве ничего не смыслю и до покупки хутора не вбил в стену ни гвоздя. По этой же причине и решил вести влог. Мне показалось, что это кому-то будет интересно: наблюдать за человеком из города, который ничего не умеет, потихоньку восстанавливает дом, начинает жизнь с нуля. Я тут ничего нового не изобретаю и не фантазирую. Снимаю то, что и так происходит, когда камера отключена: обустройство участка, работа по дому и уход за хозяйством.

Сердце дома и любимая комната Антона — кухня с печкой. Она стилизована. Стены — очищенный брус, покрашенный в серый цвет. Как говорит владелец дома, выглядит все аккуратно и по-деревенски.

— Печке лет 50. Я ее поштукатурил внутри и снаружи. В ней готовлю чаще, чем на газу. С печкой связаны самые яркие воспоминания из детства. Летом, проводя время у бабушки, всегда спал на лежанке. Она еще ее постоянно топила из-за готовки, а на улице и так было тепло.

От прошлых хозяев Антон оставил в доме сундук в оригинальном виде. Там мужчина сейчас хранит посуду и столовые приборы. Второй такой, хоть и немного переделанный, стоит во второй комнате.

Следующая комната — спальня-кабинет. Тут Антон отдыхает, монтирует свои видео, иногда включает телевизор, чтобы узнать, как живет мир за пределами его хутора.

Интерьер тут другой. Антон хочет сделать все так, как в кухне, но пришлось пока оклеить стены обоями.

— Сруб здесь старый, поэтому много сквозняков. Так как снаружи фасад обшит вагонкой, непонятно, где сквозит. Обои частично проблему решили — стало теплее, — делится Антоха. — Сам сделал полку, подставку под икону, повесил рушник. Картины вышивала в молодости бабушка. Она мне предлагала переехать в ее дом, так как сама теперь живет в городе, но там поселок — дом на доме. Поэтому ту хату продала, а картины вешать в квартире негде. Забрал их на память. Они сюда вписались.

Вообще друзья и семья на переезд отреагировали хорошо. Отец Антона помогал ему менять проводку, сам за нее браться мужчина не хотел, признается, что даже побаивается. Бабушке всегда можно набрать и попросить совета. Она ведь всю жизнь прожила в деревенских условиях и в хозяйстве разбирается лучше внука.

Из-за близости леса сосчитать, сколько же простора принадлежит Антону, визуально трудно. По документам ему досталось 20 соток, но он следит за порядком не только на своей территории, поэтому хутор не имеет границ.

Территорию охраняет самый лучший друг хозяина — пес Айк.

— Маленький, но злой, поэтому сейчас не выпускаю, — опережает наши вопросы хуторянин. — Через некоторое время после покупки дома завел хозяйство: купил барашков и парочку поросят. Последние как дикие себя ведут. Выпускаю их, они несколько часов по лесу ходят, в болота лазят. Потом зову — они бегут — думают, что я им есть даю. Кругом лес, поэтому дичи много. Поставил был фотоловушку, увидел, что приходит лиса. Решил подкормить ее. Смотрю потом, что в это место пришли мои хрюши и все съели. Пришлось принести угощение еще раз.

Из старого сарая мужчина сделал курятник. За курицами много ухода не нужно, а яиц 5−7 в день они приносят.

— Сейчас наблюдаю за серьезным процессом: две курочки сели на 27 яиц. Согнать кур не получается, они клюются. Бабушка посоветовала пометить яйца маркером, потому что другие обитатели курятника могут им подкидывать новые. Надеюсь, что все получится — и кто-то выведется.

За стенкой у Антона необычное хобби, которое тоже приносит свои плоды. Он выращивает грибы — вешенки.

Как бы не двигались вперед технологии, но жизнь в деревне мало чем изменилась. Территория и животные требуют много сил и времени. Антон встает в 5 утра, самое позднее — в 7, выпивает кружку чая или кофе и идет кормить своих питомцев. Уже потом решаются остальные дела.

Природа здесь не только красивая, но и опасная. Вот курицу кто-то украл прямо из курятника, не оставив следов. Пока Антон не выяснил, что за хищник и как он умудрился. В день нашего приезда он чуть не наступил на гадюку. Уж один уже живет под порогом, часто приползают другие.

— Хотел, чтобы рядом речка была или озеро какое, но тут ничего такого не было. Я решил выкопать пруд, запустить рыб. Теперь иногда удовлетворяю свои рыбацкие желания. Летом и купаюсь здесь. Вода кажется мутной, но она чистая. Дно глиняное, поэтому никак не светлеет.

Рядом с ним построил беседку с большим столом для посиделок с друзьями. Говорит, что делал как мог, но Антон недооценивает свои строительные способности. В планах у него сделать еще два навеса. Один для печки на улице, второй — для качелей.

Под баню Антон отреставрировал сарай, в котором раньше хранили овощи зимой. На Полесье не позволяют копать погреба грунтовые воды. Внутри там стояла печка. Ее топили раз в три дня в холодную пору года, чтобы поддерживать температуру в 2−3 градуса.

— Там я сделал баню, комнату отдыха и комнату для гостей. Фасад — мой небольшой музей. Какие-то экспонаты деревенского быта искал сам, что-то отдавали местные жители и друзья.

Одну сторону предбанника украшает очищенный брус, вторую — круглые деревянные дощечки. Комнату, где хранились овощи, Антон передела под спальню. Внутри тут все обшито вагонкой. Подарили местные и сани. Мужчина уже задумал превратить их в кровать: накосит луговой травы, набьет ею матрас и сделать такую аутентичную и уникальную мебель.

Внешний вид деревни и окружающей природы сильно изменился за последние несколько десятилетий. Такие выводы Антон делает из-за старого дома, который стоит в разрушенном состоянии в лесу и спиленных древних дубов. Великанов найти большая редкость, за одним таким наблюдает Антон.

— На этот дуб затянул две колоды, когда переехал. Через месяц туда заселились дикие пчелы. Я лишь раз взял у них 5 литров меда и больше не трогал. Вот, живут до сих пор.

Жизнь на хуторе вдохновляет Антона на новые идеи. Конечно, его дом ждут еще перемены: альтернативное отопление, превращение чердака во второй этаж и другие ремонтные работы. Но речь о другом. Мужчина решил построить в деревне часовню.

— Поехал к председателю и говорю, что в этой деревне никогда не было церкви, а я хочу возвести небольшую часовню. Через полгода мне дали место и разрешили начать строительство. Узнал цену на цилиндровый брус. Деревенские парни и друг помогли залить фундамент. Хочется сделать что-то хорошее в жизни. Было бы больше детей, придумал бы детскую площадку, а поскольку тут осталось 20 человек и все приклонного возраста, то церковь будет полезна.

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