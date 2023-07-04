Чалый о мятеже: Лукашенко думал, что спасал друга Женю 5 4.07.2023, 12:54

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Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

Путин в первом своем выступлении сделал глупость.

Аналитик Сергей Чалый выдвинул свою версию роли Лукашенко во время пригожинского мятежа, пишет «Салiдарнасць».

— Я внимательно послушал, что сам Лукашенко рассказывал про это. И сравнил с тем, что происходило, — говорит Чалый. — Есть версия, которая превозносит Лукашенко до небес — она близка к официальной российской версии. То есть рассерженные патриоты сейчас ставят Лукашенко в пример Путину: смотрите, Путин спрятался, а Лукашенко всех спас.

Если бы это было так и роль Лукашенко была решающей, если бы он понимал в тот момент, что действительно спасает Россию от мятежа, он вел бы себя после случившегося не так. Он бы первым, не дожидаясь Путина, бегал и рассказывал из каждого утюга о своей исторической миссии. Но Лукашенко всеми силами просит, чтобы российские и белорусские СМИ не называли его героем.

Для этого есть частное объяснение, почему он этого не делает: он боится вызвать ревность Путина. И эта версия частично верна, но полностью не объясняет такое поведение, потому что Лукашенко довольно часто глумился над слабостью Путина.

Еще одна версия, которая озвучивается в России, и к которой подключилась белорусская оппозиция — что Лукашенко был просто передастом, добавляет аналитик. Сообщается, что Лукашенко просто озвучивал Пригожину, что ему говорили российские власти.

— Эта версия не годится, потому что Путин свалил. В России не было никого, кто в этот момент мог бы сформулировать позицию, которую должен был передать Пригожину Лукашенко.

Поэтому роль Лукашенко в этой ситуации не была ни решительным спасением России, ни технической ролью в виде передачи какой-то информации.

Чалый верит, что Лукашенко и Пригожин действительно старые добрые друзья, как рассказывал белорусский правитель в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Он говорил, что хорошо его знает и он ему иногда подносит бутылочку вина. Я думаю, что не только вина. Учитывая связи Пригожина в Африке, я думаю, что для Лукашенко Пригожин — человек с хорошими связями в сомнительных делах. Но Лукашенко не хочет этого показать. Конечно, он знал телефон Пригожина, и позвонил ему.

Путин в первом своем выступлении сделал глупость — наговорил про вооруженный мятеж, смуту, гражданскую войну и прочее. В этом выступлении уже было понятно, что компромисс власти лично с Пригожиным практически невозможен.

Моя версия заключается в том, что в этот момент Лукашенко поверил в то, что Пригожину грозит смертельная опасность. И не было переговоров Лукашенко с российским руководством и российских властей с Пригожиным, а были только переговоры Лукашенко и Пригожина. Он позвонил и спросил, можно ли его спасти, потому что его будут «мочить», спросил, убил ли он кого-нибудь на земле.

И все оставшееся Лукашенко время спасал Женю. Он спас не Путина, а Пригожина, своего старого друга. Вот про что была эта операция. Лукашенко не знал, что в действительности происходило в России.

Можно заметить, как после мятежа Лукашенко говорил, что им было отдано распоряжение о приведении армии, милиции и силовых спецподразделений в полную боевую готовность. Я думаю, это неправда.

Он говорил, что собрал совещание с силовиками в 11 утра 24 июня. Думаю, он созвал их и сказал: нравится вам или нет, я забираю Пригожина к себе. И именно за это «понимание» Лукашенко потом благодарил силовиков, — заключает Сергей Чалый.

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