«Адмирал Кузнецов» и «Лебединое озеро»2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 4.07.2023, 13:22
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Зачем России этот крейсер нужен?
Прочитали новость и не поверили своим глазам. Передача флоту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» снова откладывается. В лучшем случае его передадут в конце 2024 года.
В чем же причины? Их, по данным источников, две - «проблемы несвоевременных поставок оборудования предприятиями кооперации» и «постоянные изменения требований заказчика».
Напомним, что наше чудо техники, способное эффективно скрываться от врага в дымах от собственной двигательной установки, находится в ремонте, начиная с 2018 года. После знаменитого показушного похода в Сирию.
Слушайте, а, может, не торопиться так со сдачей «Адмирала Кузнецова»? Спокойно работать, поставив задачу сдать корабль ко времени показа по всем каналам «Лебединого озера», к моменту отплытия на лафете в прошлое всей эпохи великого геополитика.
Непонятно, кстати, зачем России этот крейсер нужен. Для решения каких задач? Кто нам угрожает?
Уйдет в прошлое великий геополитик с эпохой звона державных бубенцов на шутовском колпаке, и можно будет выставить «Адмирала Кузнецова» на торги, оправдав выброшенные на его ремонт деньги. Продать его, допустим, Индии. «На радость» китайским товарищам.
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