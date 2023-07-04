В Чаусском районе внук приехал в гости к бабушке и решил запечь картошку по рецепту из интернета

В Чаусском районе внук приехал в гости к бабушке и решил запечь картошку по рецепту из интернета13
- 4.07.2023, 13:26
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Сгорели пять сараев.
На летние каникулы в бабушке на дачу из России приехал 11-летний внук. В интернете мальчик увидел, как запекают картошку в костре и решил повторить это на бабушкином подворье. Когда эксперимент не удался и картошка сгорела, ребенок потерял интерес к своей затее и занялся другими делами. Оставленный без присмотра огонь быстро перебросился на строения, сообщает МЧС.
Когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь объял пять хозяйственных построек. К счастью, пожарным удалось спасти дачный домик 62-летней пенсионерки.
В результате инцидента никто не пострадал.