В Чаусском районе внук приехал в гости к бабушке и решил запечь картошку по рецепту из интернета 13 4.07.2023, 13:26

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Сгорели пять сараев.

На летние каникулы в бабушке на дачу из России приехал 11-летний внук. В интернете мальчик увидел, как запекают картошку в костре и решил повторить это на бабушкином подворье. Когда эксперимент не удался и картошка сгорела, ребенок потерял интерес к своей затее и занялся другими делами. Оставленный без присмотра огонь быстро перебросился на строения, сообщает МЧС.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь объял пять хозяйственных построек. К счастью, пожарным удалось спасти дачный домик 62-летней пенсионерки.

В результате инцидента никто не пострадал.

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