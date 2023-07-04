«Лукашенко в одной лодке с Путиным — ему тоже не избежать падения» 4.07.2023, 13:41

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Грузинский футболист рассказал о черном списке футболистов и ситуации в Беларуси.

В последние дни футбольный «Неман» на слуху. И не только потому, что клубу предстоит скоро выступать в Лиге конференций и на матч с «Вадуцом» из Лихтенштейна команда из Гродно отправится на автобусе. Главное — задержание за «экстремистские» подписки известного в прошлом нападающего, спортивного директора Дмитрия Коваленка. Его быстро отпустили, но, судя по последним сообщениям, уже уволили из клуба. Одним из тех, кто остро отреагировал на задержание Коваленка, был экс-представитель «Немана» 26-летний Гиорги Кантария. Он играл в Гродно пять лет (2017−2021). Журналисты «Зеркала» узнали у защитника грузинского клуба «Телави», что он думает о черном списке футболистов, ситуации в Беларуси, россиянах в Грузии и будущем своей страны.

«Коваленок — патриот Беларуси»

— Какого вы мнения о Коваленке?

— Дима — легенда «Немана» (Коваленок забил 68 мячей за «Неман» в высшей лиге чемпионата Беларуси — это второй показатель в клубной истории. — Прим. ред.). Он очень хороший человек. Всегда его уважал, мы дружили. Коваленок — патриот Беларуси. Больно, что ему пришлось пережить задержание.

— Допускаете, что на него мог донести кто-то из своих игроков?

— Меня нет в команде, так что об этом сложно говорить. Но когда выступал за «Неман», то в коллективе все было в порядке. Мы поддерживали друг друга и за все отвечали вместе.

— «Дима, держись. Все скоро развалится», — написали вы, комментируя задержание Коваленка. Действительно верите, что режим в Беларуси рухнет?

— Конечно. Вначале развалится Россия, а затем придет черед и Беларуси. Ведь Лукашенко в одной лодке с Путиным — ему тоже не избежать падения.

— Вы играли за «Неман» пять лет. Что не так с нашим футболом, на ваш взгляд?

— Раньше был довольно крепкий чемпионат, приезжали неплохие легионеры. С удовольствием вспоминаю то время. Сейчас в Беларуси не хватает людей, которые знают, как развивать футбол. Результаты сборной и клубов в еврокубках говорят сами за себя. Кроме того, насколько вижу, мало белорусов играют за рубежом в сильных командах. Без конкуренции с лучшими невозможен рост.

«Каждый имеет право на мнение»

— Слышали, что в Беларуси почти 50 футболистов находятся в черном списке и не могут выходить на поле, в том числе игроки «Немана»?

— Да, знаю. Это тоже одна из причин, почему белорусский футбол деградировал. Игроки, которые стали неугодными, не сделали ничего криминального. Они любят свою родину. Футболисты поддержали мирных людей, выступив против насилия, и это правильно. Я своими глазами видел протесты в Гродно и все хорошо помню.

— Как воспринимали события после выборов-2020?

— Болела душа за белорусов. Люди высказывали свое мнение против диктатуры, которая немыслима в XXI веке. Все меняется. Никто не хочет возвращаться в СССР, кроме Лукашенко и Путина. Последнего так точно запомнят как врага цивилизации.

— Может, вам предлагали подписать провластное письмо спортсменов?

— Нет. Я был легионером. Да и все знали мое мнение на этот счет, которое не скрывал.

— Должны ли футболисты и спортсмены в целом высказываться на разные острые темы?

— Конечно. В первую очередь мы граждане свой страны. А уже во вторую очередь — спортсмены. Каждый имеет право на мнение, что гарантирует конституция. Спортсмен без позиции — для меня это странно.

— Как к вам относились белорусы?

— Хорошо. Никаких проблем за пять лет. Белорусы показались добрыми людьми. Мне нравилось все в вашей стране, кроме политики.

«Грузия — это Европа»

— После начала войны в Украине в Грузию приехало немало россиян.

— Да, много беженцев. В Грузии их нормально принимали. Понимали, зачем они убегали из России. Кстати, были те, кто даже не знал историю взаимоотношений двух стран. Они были не в курсе войны, после которой Россия оккупировала Южную Осетию и Абхазию. Что ж, пришлось рассказать, куда они попали.

— И какова была реакция?

— Некоторым было стыдно, некоторым все равно. А часть просто не хотела говорить о войне и политике. Я ни с кем не конфликтовал. Высказывал свою позицию, но если люди думали иначе, это их выбор. Просто не буду общаться с теми, кто поддерживает войну и убийства мирных людей.

— Но наверняка и в Грузии есть те, кто по-прежнему хотел бы более тесных отношений с агрессором.

— К сожалению, у нас тоже не все хорошо с властью. Но люди ясно высказались, куда двигаться стране. Думаю, 90% грузин выступают за вступление в ЕС, что мы не раз показывали. Грузия — это Европа.

— Изменилось ли ваше отношение к белорусам после начала войны в Украине?

— У меня много знакомых и друзей из Беларуси. Они все поддерживают Украину. К ним нет вопросов. Очень жаль, что многим белорусам пришлось убегать от режима после протестов, в том числе в Грузию. Впрочем, для меня не важна национальность. Есть ведь и адекватные россияне. И, наоборот, в каждой стране можно встретить плохих людей.

— Каким видите будущее Грузии?

— У нас не самая богатая страна, но в ней есть все для жизни. Конечно, не все хорошо живут. Надо поднимать экономику. Главное для Грузии — войти в НАТО и стать членом ЕС. Думаю, так оно и будет, пусть и займет какое-то время. Мы не хотим никаких союзов с Россией или очередного СССР.

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