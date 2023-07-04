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Политзаключенному Андрею Фомину за самиздат дали семь лет колонии

  • 4.07.2023, 14:01
Политзаключенному Андрею Фомину за самиздат дали семь лет колонии

Его судили по трем статьям УК.

В Минском городском суде 21 июня к семи годам колонии в условиях усиленного режима приговорили политзаключенного Андрея Фомина. Его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 («призывы к санкциям»), ч. 1 ст. 342 («участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), ч. 3 ст. 361-1 («создание экстремистского формирования»), сообщает «Вясна».

После задержания Андрея сообщалось, что он якобы был редактором и автором статей для сети самиздата «Вестники», которую через полтора месяца после задержания мужчины признали «экстремистским формированием». Также Андрея обвинили в участии в Марше 30 августа 2020 года. Приговор вынесла Анжела Костюкевич. По делу состоялось три судебных заседания.

29-летнего Андрея Фомина задержали 27 октября 2022 года. Утром к парню заявились сотрудники ГУБОПиКа и СОБРа в полном боевом обмундировании и с оружием.

Андрея избивали — это заметно и на «покаянном» видео, которое опубликовали на следующий день после задержания провластные Telegram-каналы. 9 декабря 2022 года группу граждан, объединенных под названием «Вестники», признали «экстремистским формированием».

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