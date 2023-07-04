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Бои у Антоновского моста: может ли удар ВСУ обвалить оборону до самого Крыма

  • 4.07.2023, 14:05
Бои у Антоновского моста: может ли удар ВСУ обвалить оборону до самого Крыма
Фото: Getty Images

Украинские бойцы расширяют плацдарм.

Бойцы ВСУ высадились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Однако рассчитывать на глубокий прорыв до Крыма пока рано.

Как сообщает РБК-Украина, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ситуацию возле Антоновского моста нужно оценивать осторожно, ориентируясь исключительно на официальные данные. Однако есть весомый фактор, который позволяет надеяться на то, что с отчаянными украинскими бойцами на левом берегу будет все хорошо.

- Это артиллерия. У нас мощный состав артиллерийских сил и средств на правом берегу, на господствующих высотах. И у нас есть возможность мгновенно выявлять вражеские артпозиции, превращая их в пепел. Как и поддерживать действия Сил обороны Украины путем доставки всего необходимого на скоростных катерах, - считает эксперт.

Рассчитывать на то, что в этом районе украинские силы нанесут настолько сильный удар, что противник посыплется до самого Крыма, пока рано.

«Мы сейчас говорим о расширении плацдарма. Пока не будет завершен процесс его формирования хотя бы за счет освобождения Олешек, можно говорить, что мы наблюдаем лишь начальную фазу. В перспективе она может вылиться во что-то большее, но сейчас это точно не уровень контрнаступления, а создание первых предпосылок для более масштабных действий на левом берегу Херсонской области», - считает военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Антоновский мост

Бои на левом берегу Днепра возле Антоновского моста активизировались с уходом «большой воды», вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС. По данным британской разведки, переброска на левый берег возобновилась еще 23 июня.

По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в этом районе ведется мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейную борьбу, а украинским бойцам нужна информационная тишина.

По ее словам, противник пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста, несмотря на то, что ВСУ их постоянно зачищают.

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