В таможенном комитете рассказали, сколько наличных изъяли у физлиц на границе Беларуси за три месяца

В таможенном комитете рассказали, сколько наличных изъяли у физлиц на границе Беларуси за три месяца3
- 4.07.2023, 14:27
- 5,632
Сумма впечатляет.
За три месяца этого года — январь–март — таможенники изъяли у путешественников наличные на общую сумму более 4,5 млн рублей, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.
В первом квартале этого года таможенники установили 270 фактов незаконного перемещения наличных через границы ЕАЭС.
Напомним, путешественники могут ввозить без декларирования до 10 000 долларов.