В таможенном комитете рассказали, сколько наличных изъяли у физлиц на границе Беларуси за три месяца 3 4.07.2023, 14:27

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Сумма впечатляет.

За три месяца этого года — январь–март — таможенники изъяли у путешественников наличные на общую сумму более 4,5 млн рублей, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

В первом квартале этого года таможенники установили 270 фактов незаконного перемещения наличных через границы ЕАЭС.

Напомним, путешественники могут ввозить без декларирования до 10 000 долларов.

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