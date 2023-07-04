Токаев раскритиковал ШОС, в которую хочет вступить Лукашенко
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Глава Казахстана не видит реальных результатов.
Президент Казахстана упрекнул Шанхайскую организацию сотрудничества в отсутствии реальных результатов.
«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС», — сказал он на полях саммита.
Отметим, что в саммите ШОС принимал участие и Лукашенко. Белорусский диктатор высказал желание вступить в эту организацию.
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