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Токаев раскритиковал ШОС, в которую хочет вступить Лукашенко

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  • 4.07.2023, 14:34
  • 7,356
Токаев раскритиковал ШОС, в которую хочет вступить Лукашенко

Глава Казахстана не видит реальных результатов.

Президент Казахстана упрекнул Шанхайскую организацию сотрудничества в отсутствии реальных результатов.

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС», — сказал он на полях саммита.

Отметим, что в саммите ШОС принимал участие и Лукашенко. Белорусский диктатор высказал желание вступить в эту организацию.

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