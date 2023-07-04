«Нас считают расходным материалом, относятся как к мясу»4
- 4.07.2023, 14:42
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Пленный оккупант пожаловался на порядки в армии РФ и большие потери.
Пленный российский оккупант 33-летний Павел Карпов, родом из Ростовской области, рассказал о порядках в армии государства-агрессора. Он посетовал, что к своим солдатам военное командование РФ относится как к мясу.
Как пишет «Обозреватель», видео «исповеди» захватчика опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Мужчина на кадрах жаловался, что понял: война не стоит никаких денег.
«Война – это смерть, грязь, страх, это плохо. Нас считают расходным материалом. К нам относятся, как к мясу. Никаких денег это не стоит, ни миллионов, ни миллиардов», – отметил оккупант.