«Нас считают расходным материалом, относятся как к мясу» 4 4.07.2023, 14:42

3,366

Пленный оккупант пожаловался на порядки в армии РФ и большие потери.

Пленный российский оккупант 33-летний Павел Карпов, родом из Ростовской области, рассказал о порядках в армии государства-агрессора. Он посетовал, что к своим солдатам военное командование РФ относится как к мясу.

Как пишет «Обозреватель», видео «исповеди» захватчика опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Мужчина на кадрах жаловался, что понял: война не стоит никаких денег.

«Война – это смерть, грязь, страх, это плохо. Нас считают расходным материалом. К нам относятся, как к мясу. Никаких денег это не стоит, ни миллионов, ни миллиардов», – отметил оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».