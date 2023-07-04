Силовики задержали украинку за «разжигание вражды» 6 4.07.2023, 14:55

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фото: reuters

Она прокомментировала репортаж The New York Times о Буче.

Провластные телеграм-каналы опубликовали «покаянное видео» с гражданкой Украины, которая с прошлого февраля живет в Беларуси. На нем задержанная говорит, что «размещала фото и видео негативного содержания в адрес Российской Федерации».

Как отмечают правозащитники, судя по видео ГУБОПиКа, под «разжиганием вражды» подразумеваются сборы на нужды украинской армии, репортаж The New York Times о том, как россияне казнили мирных жителей Бучи, а также фотографии с последствиями российских обстрелов украинских городов.

Провластные каналы пишут, что она «понесет наказание и будет депортирована».

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