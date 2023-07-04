закрыть
4 июля 2023, вторник, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики задержали украинку за «разжигание вражды»

6
  • 4.07.2023, 14:55
  • 6,366
Силовики задержали украинку за «разжигание вражды»
фото: reuters

Она прокомментировала репортаж The New York Times о Буче.

Провластные телеграм-каналы опубликовали «покаянное видео» с гражданкой Украины, которая с прошлого февраля живет в Беларуси. На нем задержанная говорит, что «размещала фото и видео негативного содержания в адрес Российской Федерации».

Как отмечают правозащитники, судя по видео ГУБОПиКа, под «разжиганием вражды» подразумеваются сборы на нужды украинской армии, репортаж The New York Times о том, как россияне казнили мирных жителей Бучи, а также фотографии с последствиями российских обстрелов украинских городов.

Провластные каналы пишут, что она «понесет наказание и будет депортирована».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский