Силовики задержали украинку за «разжигание вражды»6
- 4.07.2023, 14:55
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Она прокомментировала репортаж The New York Times о Буче.
Провластные телеграм-каналы опубликовали «покаянное видео» с гражданкой Украины, которая с прошлого февраля живет в Беларуси. На нем задержанная говорит, что «размещала фото и видео негативного содержания в адрес Российской Федерации».
Как отмечают правозащитники, судя по видео ГУБОПиКа, под «разжиганием вражды» подразумеваются сборы на нужды украинской армии, репортаж The New York Times о том, как россияне казнили мирных жителей Бучи, а также фотографии с последствиями российских обстрелов украинских городов.
Провластные каналы пишут, что она «понесет наказание и будет депортирована».