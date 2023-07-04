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«Бабушка выругалась и выключила БТ»

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  • 4.07.2023, 15:05
  • 5,106
«Бабушка выругалась и выключила БТ»

Как белорусы реагируют на пропаганду.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как белорусы реагируют на лукашенковскую пропаганду:

— Я — учительница младших классов из Минска, живем тремя поколениями в одной квартире: бабушка с дедушкой, мама и я. Мои старики любят сидеть возле телевизора. Я с этим ничего поделать не могу, они смотрят его всю свою жизнь. Но иногда смешные истории с моей бабушкой все же случаются.

Как-то днями шли новости на БТ. Рассказывали, как же хорошо у нас жить. Социальное государство со всеми удобствами: образование бесплатное, медицина также, зарплаты каждый месяц растут, цены заморозили, а средняя зарплата в Беларуси достигла аж 1850 рублей.

Бабушка, по словам читательницы, начала рассуждать на эту тему:

— Кто же имеет такие зарплаты? Ее дочь (то есть моя мать), работая в магазине на 1,5 ставки, имеет 700 - 800 рублей. Ее внука также работает более чем на ставку в школе и зарабатывает 1000 рублей. Вывод моя бабушка сделала очень простую: «Х ... не все это!» И выключила ТВ.

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