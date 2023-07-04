В Брянской области партизаны эффектно ликвидировали российских военных 1 4.07.2023, 15:06

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Оккупанты пытались сбежать со своих позиций, однако партизаны ударили быстрее.

Неизвестные партизаны ликвидировали российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. Видео показала Государственная пограничная служба Украины.

«Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в брянской народной республике вблизи оборонительных сооружений Суровикина», – говорится в сообщении.

Оккупанты дружно убегали со своих позиций из-за обстрелов. Сначала оккупантов забросали ВОГами, а затем добили в момент попытки скрыться.

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