Украина выслала из страны грузинского посла

Украина выслала из страны грузинского посла2
- 4.07.2023, 15:00
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Перед этим ему выразили протест.
Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Грузинскому дипломату отметили, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым, и добавили, что грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины.
Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации.
Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.