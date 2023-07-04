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Украина выслала из страны грузинского посла

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  • 4.07.2023, 15:00
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Украина выслала из страны грузинского посла

Перед этим ему выразили протест.

Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Грузинскому дипломату отметили, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым, и добавили, что грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

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