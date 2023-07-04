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«Акт издевательства над лукашистским флагом совершила непогода»

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  • 4.07.2023, 15:17
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«Акт издевательства над лукашистским флагом совершила непогода»

Белорус рассказал, как минчане брезгливо обходили сорванный ветром красно-зеленый флаг.

Читатель сайта Charter97.org из Минска рассказал, как белорусы относятся к лукашистской символике:

— Прочитал в интернете о том, что лукашисты еженедельно устраивают суды над белорусами за «издевательство над государственной символикой». Людей наказывают за то, что они срывают красно-зеленые тряпки. Еще бы! После 2020 года эти полотнища, метко именуемые в народе «закат над болотом», начали цеплять повсюду – на магазинах, фабриках, жилых домах. Разве что на туалете еще не придумали прикрепить. Это все вызывает естественное раздражение даже у аполитичных жителей страны.

По этому поводу вспомнил один яркий эпизод, очевидцем которого я стал. Как-то осенним утром после вихря шел я в контору мимо магазина «Евроопт». Издали увидел какое-то странное поведение прохожих: дойдя до определенной точки, они вдруг, качнувшись в сторону, обходили ее и, ускорив шаг, исчезали за углом.

Сначала подумал, что, может, там какая-то глубокая лужа образовалась после ливня. На самом деле лужа была, но неглубокая, а в ней лежал сорванный со здания полотняный символ лукашистского режима. На этот раз акт «издевательства» совершила непогода, а люди, увидев мокрую тряпку, брезгливо ее обходили и старались как можно быстрее покинуть место происшествия. Они, кстати, правильно делали, так как на ветер же протокол не составят, а на случайного зеваку — очень просто!

Читатель пишет, что ситуация с лукашистской символикой напоминает ему времена Третьего Рейха:

— Когда видишь, как и там и сям пестрят эти «шедевры» геральдики, сразу в памяти всплывают кадры кинохроники из нацистской Германии 1930-х годов: повсеместно висят красные флаги со свастикой, обезумевшая толпа приветствует своего вождя Адольфа. Лукашенко во многом перенимает своего кумира — тот тоже, дойдя до власти, заменил национальную символику на свою придуманную. Надеюсь, здешнего «фюрера» ждет такой же позорный финал…

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