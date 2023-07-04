В Севастополе раздался мощный взрыв 3 4.07.2023, 15:19

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Иллюстративное фото

Местные жители в панике.

Во временно оккупированном россиянами Севастополе раздался сильный взрыв 4 июля из-за подрыва боеприпасов на полигоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Сообщается, что сегодня на полигоне Кара-Коба происходит подрыв боеприпасы времен Второй мировой, найденных в Гильзовой бухте.

При этом местных жителей сильно испугали взрывы. В пабликах писали, что их было слышно в разных частях Севастополя. Некоторые жители писали, что у них тряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

Отметим, что в последнее время в Крыму и в других областях Украины, которые находятся под оккупацией РФ, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складах боеприпасов или логистике.

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