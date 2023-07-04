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Визовый центр Испании в Минске существенно увеличил срок рассмотрения документов

  • 4.07.2023, 15:36
Визовый центр Испании в Минске существенно увеличил срок рассмотрения документов

Получить заветный «шенген» становится все сложнее.

В конце июня испанский визовый центр в Минске возобновил работу. Он был закрыт больше года, а белорусам приходилось ездить на личную подачу в консульство Испании в Москве.

Теперь все документы снова можно подавать в Минске, но отвозить их на рассмотрение по-прежнему будут в Москву. Собственно срок рассмотрение из-за этого и увеличили — с 15 дней до 6 недель, сообщает citydog.io.

Фактически, подавая документы даже в июле, запрашивать саму визу возможно будет только с сентября.

Многие визовые консультанты отмечают, что с момента возобновления работы визового центра в Минске словить слот на подачу стало практически невозможно.

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