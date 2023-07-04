Белорусский диетолог поделилась рецептом полезного бананового мороженого 2 4.07.2023, 15:42

Иллюстративное фото

Его легко можно приготовить в домашних условиях.

Белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая у себя в Instagram поделилась рецептом полезного бананового мороженого, которое можно приготовить в домашних условиях. В нем всего два ингредиента - бананы и шоколад. Диетолог обратила внимание на то, что рекомендуется использовать только зрелые бананы. Два фрукта надо очистить от кожуры и разломать на небольшие кусочки.

- Складываем в контейнер или пакет и отправляем в холодильник на 1 час.

Врач-диетолог говорит, что заготовка для приготовления домашнего полезного мороженого готова. Затем нужно переложить подмороженные кусочки банана в блендер. Как только смесь станет однородной - мороженое готово. Кашицкая заметила, что есть можно есть сразу или же положить в морозилку еще на 30 минут, чтобы структура была более твердой.

- Сверху можно посыпать тертым темным шоколадом. Такое мороженое можно кушать на завтрак или перекус даже при похудении, - сказала врач-диетолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».