Политтехнолог: На границе августа и сентября в РФ произойдет следующий мятеж 4.07.2023, 15:52

Динамика событий ускорилась в шесть раз.

Российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что следующий мятеж в РФ произойдет не через годы, а гораздо быстрее.

«Посмотрите на динамику, она такова: от Крыма до полномасштабного вторжения прошло 8 лет, а от полномасштабного вторжения до мятежа Пригожина – 16 месяцев. И тогда я подумал: хорошо, 8 лет – это 96 месяцев, а здесь 16. Это разница ровно в 6 раз, то есть все ускорилось в 6 раз. Каждое следующее мероприятие в 6 раз быстрее, поэтому, грубо говоря, где-то на границе августа и сентября в РФ произойдет следующий мятеж», – заявил эксперт в интервью Вадиму Герасимовичу для YouTube-канала Politeka Online.

«В общем где-то там, между августом и ноябрем, что-то произойдет, – подытожил аналитик. – Естественно, никогда не угадаешь, как это произойдет. Даже прошлой осенью мы не могли предугадать, что сделает Пригожин. Мы не знаем, кто. Пока Стрелков не выглядит кандидатом на это. Возможно, мы совершенно не видим того, кто станет лидером следующего мятежа».

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