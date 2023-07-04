«Поляки говорят: Это как из нашего детства» 4.07.2023, 16:06

Белорусы рассказали, как стали в Польше пекарями и кондитерами и работают сами на себя.

После переезда в Польшу некоторые белорусы решают подзаработать на сладком — начинают заниматься выпечкой. Причем некоторые это делают успешно, их изделия пользуются спросом в том числе у местных жителей. «Зеркало» собрало четыре истории, как переехавшие в Польшу наши соотечественники запустили производство сладкого — пастилы, орешков с вареной сгущенкой, шоколадной колбасы, тортов, блинчиков с начинкой.

Был милиционером, стал пекарем

У Дениса два высших образования — юридическое и психологическое. До августа 2020 года он служил в милиции, а потом уволился и уехал с семьей в Польшу. Мужчина начал работать в Варшаве таксистом, но все время с женой думал о том, как бы запустить собственное дело. Им пришла идея заняться выпечкой кондитерских изделий — делать печенье-орешки и вафли-трубочки с начинкой из вареного сгущенного молока, чуть позже добавилось еще приготовление шоколадной колбасы. Денис оформил на себя działalność gospodarcza (это аналог белорусского ИП) и приступил к закупке оборудования. Оказалось, что найти нужную форму для выпечки орехов непросто.

— В Польше орешницы есть, но в них орешки выходят маленькие. А мы хотели делать печенье большим, как когда-то в нашем детстве пекли наши бабушки, родители. Перелопатили весь интернет, нужные формы были в России, Украине, немного в Беларуси. Купили несколько штук еще до войны, а сейчас их уже не найти, — вспоминает Денис.

Орешницы, которые приобрели белорусы, не для промышленных масштабов, они маленькие, на девять половинок. Это несколько замедляет процесс выпечки. Продаются формы большие, производственные, но печенье в них выпекается тоже не того размера, «не из детства». Зато с вафельницами проблем не было, их купили в Польше.

У семейной пары также была заминка с рецептом. Казалось бы, в интернете разных полно, но после тестовой выпечки супруги понимали, что получается не то. Экспериментальным методом они дорабатывали рецептуру, чтобы получить нужный вкус. При этом от классики сильно не отходили, решили использовать только натуральное сливочное масло, никакого маргарина.

— Начали выбирать сгущенку. Вареная, которая продается в магазинах, нам не нравилась. Решили, что будем варить ее сами, пусть это дольше и затратнее, но зато вкуснее. Молоко мы закупаем в жестяных банках, обязательно только производства Беларуси или Украины.

Продавать готовые орешки и вафли пара решила через Instagram. Для продвижения продукта пришлось потратиться на рекламу, но это возымело действие — товар начали покупать, первыми заказчиками были белорусы и украинцы.

— Поначалу продажи у нас были небольшие, большого дохода не было, поэтому мне приходилось чередовать выпечку с работой в такси. Постепенно обороты нарастали, к нам обратились три кофейни — попросили, чтобы мы каждый день завозили им свежий товар.

Через несколько месяцев работу в такси Денис оставил, заказов на изделия стало поступать много. Среди покупателей появились и поляки, они отмечали, что орешки со сгущенкой тоже напоминают им детство. А вот вафельные трубочки местные жители до этого не пробовали, так же как и шоколадную колбасу.

Денису так понравилось выпекать орехи, что сейчас приготовление этих изделий только на нем.

— Для меня это релакс, хотя выпекать их не очень просто — дело очень кропотливое. После приготовления теста я делю его на комочки, каждый взвешиваю, ведь надо, чтобы половинки печенек получились одинаковыми. Потом с половинок надо обрезать лишние края, заполнить их сгущенкой, ровненько склеить. Все это занимает много времени, требует усидчивости.

Денис говорит, что целый день проводит на кухне — выполняет заказы, которые надо будет развезти на следующий день. Нужно также сделать небольшой запас выпечки, потому что вдруг кто-то еще пришлет заявку поздно вечером.

Был случай, что выпечкой мужчина занимался и ночью. Как-то от компании поступила заявка на производство партии орехов весом более 130 кг, расфасованных в 200 коробочек с лентой. Фирма решила сделать такой подарок своим клиентам к пасхальным праздникам.

Орешки со сгущенкой белорус продает по цене 45−50 злотых (33−37 рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 4 июля) за 500 грамм. Дороже стоит печенье, в начинке которого есть еще грецкий орех. Шоколадная колбаса стоит 50 злотых (37 рублей).

— Сейчас выпечка — это основной доход нашей семьи. За вырученные деньги мы арендуем квартиру, едим, покупаем одежду, удается даже что-то отложить. Но раньше работать было выгоднее, в последний год маржинальность (разница между себестоимостью товара и ценой. — Прим. ред.) уменьшилась, сказалось подорожание продуктов в Польше. При этом цены мы на товар подняли незначительно. К тому же налогов надо платить больше, потому что прибыль увеличилась.

Выпечку белорусы рассылают покупателям по всей Польше. Для расширения поставок пекари ищут кафе и магазины, которые готовы к сотрудничеству.

— Пока мы выпекаем все дома, но уже пришла пора снимать производственное помещение. Может быть, что-то еще добавим в наш ассортимент. В долгоиграющих наших планах — открытие собственного кафе.

«Поляки удивляются блинам на вынос и коктейлю»

Елизавета вместе с супругом и маленьким ребенком переехали в Щецин в 2020 году — пара захотела попробовать реализовать себя в соседней стране. Легализация для них не была проблемой, так как у обоих была карта поляка. Елизавета сперва работала в школе дефектологом, а ее муж устроился автомехаником. Через полтора года белоруска решила поменять сферу деятельность на абсолютно новую для нее — зарегистрировать частное предпринимательство и открыть кафе-блинную, где блины можно купить как стритфуд.

— В Беларуси блинные есть на каждом шагу: купил свежевыпеченный с любой начинкой, идешь, ешь на ходу, чаем запиваешь. Поляки блины едят, они готовят их дома. Как стритфуд — нет, для этих целей здесь есть шаурмичные. Поэтому мы с мужем подумали, что надо нам начать это направление, — объясняет выбор бизнеса Елизавета.

Собеседница рассказала, что домашние блины у нее всегда получались вкусными, их нахваливали родные и друзья, которые приходили к ним в гости. Поэтому было решено, что по домашнему рецепту будут выпекаться блины на продажу.

— На регистрацию бизнеса ушло два дня. Были подготовительные мероприятия: купили оборудование, утвердили рецептуру и технологию приготовления блинов, договорились о поставках продуктов, сделали ремонт киоска, в котором я собиралась работать. На все это потратили около 50 000 злотых (почти 37 тысяч рублей).

Елизавета купила две специальные формы для выпечки блинов диаметром 40 см. Оказалось, что выпекать блины на сковороде и на форме — разные вещи, во втором случае делать это сложнее. Надо наловчиться специальной палочкой распределять тесто по горячей поверхности, замешкаешься — тесто запечется комом или изделие получится кривое, некрасивое, дернешь неловко палочкой — тесто стечет за пределы формы. Также пришлось тренироваться заворачивать начинку в такой громадный блин.

Блинная Hot blin открылась в этом мае на оживленной улице в спальном районе Щецина. Рядом располагаются конкуренты — точка с кебабом. Елизавета говорит, что ей приходится размышлять, чем привлечь клиентов.

— Мы позиционируем себя как семейное кафе, у нас есть что предложить детям и взрослым. Есть сладкие блинчики с Nutella, ягодами, джемом, драже M&M's, которые нравятся малышам. Для взрослых — блины с беконом, мясом, силезскими колбасками для гриля, лососем. Есть вегетарианские, например, с греческим салатом. Иногда я объявляю акции типа «купи блин до 12.00 и получи кофе в подарок».

В ассортименте блинной есть примерно по 15 наименований сладких и соленых начинок для блинов. Цены на блины от 10 до 26 злотых (7−19 рублей).

Тесто для блинов Елизавета готовит ежедневно, по вкусу оно нейтральное, сладким или соленым изделие становится благодаря начинке. Замешивается оно на молоке, не применяются свежие яйца — запрещает санстанция. В блинной есть также разные напитки, как горячие, так и холодные. Елизавета купила оборудование для приготовления молочного коктейля.

Блинная белоруски открыта ежедневно с 11.00 до 20.00, но хозяйка работает больше — ей надо время, чтобы приготовить тесто, получить товар от поставщиков, убрать кухню и прочее. Помощников у предпринимательницы нет, разве что супруг иногда после своей работы приходит к ней, чтобы помочь.

— Больших оборотов у заведения пока нет. Радуюсь, что Польша молодым бизнесменам дает льготы по налогам, банковскому обслуживанию, работать легче. Сейчас мы живем с заработка мужа. Решили, что все вырученные деньги будем вкладывать в развитие блинной. Сейчас много средств уходит на рекламу. Хотим купить разное оборудование, чтобы предлагать посетителям продукции побольше. Например, я хочу еще выпекать привычные полякам толстые оладушки.

Продукт для детей, спортсменов и тех, кто на диете

Как и многие девушки, Анна хотела есть что-нибудь сладкое и не прибавлять в весе. Еще находясь в Беларуси она искала информацию о нужном ей продукте в интернете, и однажды прочла о домашней пастиле (кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока). Ее можно было купить у ремесленников, но Анна решила, что сделает ее сама.

— Самая простая тонкая яблочная пастила у меня получилась сразу, причем в первый раз я использовала сахар, но потом отказалась от него. Я пробовала миксы разных вкусов, получалось очень необычно и вкусно. К примеру, была пастила из тыквы и апельсина, киви и шпината. Также я делала бисквитную пастилу (ее еще называют белевская), она выглядит как бисквит. Но ее готовить сложно, не все хотят возиться, — рассказала Анна.

Для приготовления пастилы Анна купила оборудование: профессиональные блендер и миксер, сушилку. Девушка намеревалась готовить продукт и продавать его на разных маркетах в Беларуси. Однако обстоятельства изменились, ей пришлось релоцироваться в Польшу.

— В Варшаве я устроилась работать на хорошую позицию в польской фирме. Но про изготовление пастилы не забыла, даже часть оборудования перевезла в Польшу. На месте еще купила за 600 злотых (443 рубля) бэушный дегидратор, он нужен для более качественной сушки.

В свободное время Анна начала готовить пастилу разных видов, угощала ею коллег в фирме. Собеседница отметила, что для поляков пастила продукт редкий и необычный, многие даже не знают, что это такое. Постепенно люди распробовали кондитерское изделие и начали просить белоруску приготовить для них за плату. Также Анна решила запустить продажу продукта через Instagram, она завела свою страничку, запустила рекламу. Периодически принимает участие в маркетах, где мастера продают различную продукцию.

— Пастила — очень полезный продукт, тем более что у меня она без сахара. Сохраняется максимум витаминов за счет того, что сушка происходит при температуре 45 градусов.

Мастер говорит, что сегодня она производит и продает пастилу примерно 30 вкусов. Также Анна делает фруктовые фрипсы — подсушенные ломтики разных фруктов, но говорит, что это не типичные сухофрукты. Появились товары собственной разработки: яблочные колечки, политые медом, посыпанные толчеными орехами и подсушенные в аппарате.

— Деятельность свою я пока не регистрировала, это позволено в Польше, если объемы производства и продаж небольшие. Я считаю это большим плюсом, так как человек может сперва попробовать что-то делать, не оформляя документы, а вдруг у него не заладится, он передумает этим заниматься.

Основные заказчики Анны — белорусы и украинцы, но поляки с каждым днем покупают пастилу все больше. Самая большая коробочка из 15 разных видов пастилы и фрипсами стоит 138 злотых (102 рубля). Мастерица отметила, что ее продукция стоит дороже, чем у других изготовителей, но она и вкуснее — за счет того, что в нее добавлено больше ягод, чем яблочной основы.

— Осенью я хочу попробовать сделать овощную пастилу — из моркови, кабачков, может быть даже томатов. А моя большая мечта: развернуть объемы производства так, чтобы поставлять мой продукт в польские детские сады и школы, магазины здорового питания, а может быть, даже в большие торговые сети.

«Поляки говорят, что вкус моего хлеба другой, но им нравится»

По специальности Катерина — инженер-энергетик, но в Беларуси она работала в рекламном агентстве. Она говорит, что ей всегда был интересен процесс выпекания хлеба, она считала раньше и думает так сейчас, что «хлеб не могут выпекать плохие люди». Также девушка присматривалась к домашнему зефиру и даже готовила его на своей кухне.

После 2020 года семья переехала жить в Гданьск. Катерина в то время ушла в декретный отпуск, во время прогулок с ребенком она прогуливалась по магазинам.

— Хлеб и выпечка в Польше оказались не такими, к которым мы привыкли. Надо было как-то выходить из ситуации, и я решила заняться этим делом сама. Начала с хлеба и зефира, потом стала готовить торты, — вспоминает Катерина.

Перед тем как запускать процесс, белоруска прошла курсы у мастеров из Беларуси и Украины. Когда белоруске уже было что предложить на продажу, она завела страницу в Instagram для привлечения клиентов. Также в русскоязычном комьюнити она объявила о своем деле. Постепенно благодаря сарафанному радио информация о новой мастерице распространилась, покупателей становилось больше с каждым днем. Впрочем, доходы от выпечки Катерины небольшие, поэтому свою деятельность она пока не регистрировала.

— Работаю я по плану: вторник и пятница у меня выпечка хлеба, его я делаю только на закваске. Это очень длительный процесс, который занимает сутки, поэтому заказы я собираю заблаговременно. Закваску использую свою.

Примечательно, что Катерина, хоть и имеет большой кондитерский миксер, предпочитает вымешивать тесто на хлеб руками. Говорит, что так она лучше чувствует продукт. Хлеб выпекает десяти видов — из ржаной и пшеничной муки, их смеси в разных пропорциях, с разными добавками.

— Бывает, что в дни выпечки хлеба приходит срочный заказ на торт. Как правило, я его принимаю. Торт делать проще и быстрее, чем хлеб, так что совмещаю эти два процесса.

Торты Катерина может выпекать разные, как традиционные и давно всем привычные, так и муссовые, тарты, панеттоне. Но чаще всего люди заказывают у нее классику — «Наполеон» и «Медовик». А вот за приготовление многоярусных свадебных тортов девушка не берется, говорит, что пока еще не проходила этот курс у опытного мастера, а заниматься тем, что знает не основательно, она не хочет.

— Зефир заказывают тоже довольно часто. Я считаю это самым простым изделием. Конечно, он сильно отличается от магазинного. У меня он состоит из ягодного пюре, яичных белков и сахара. Но сахара там не так много, как в заводском, а разных добавок, увеличивающих срок хранения, нет вообще.

Домашний зефир может храниться до 14 дней, однако Катерина предпочитает это изделие в запас не делать, хочет, чтобы покупатели покупали только свежий продукт.

Цены на зефир у Катерины начинаются от 5 злотых (3,7 рубля) за штуку, стоимость тортов — от 120 злотых (89 рублей) за килограмм, буханка хлеба весом 600 грамм стоит 20 злотых (14,8 рубля).

— Большинство моих покупателей — наши земляки-эмигранты. Но поляки тоже покупают хлеб, заказывают торты. Они отмечают, что вкус моих изделий действительно отличается от того, которые делают польские мастера, но им нравится, иначе бы не приходили.

Скоро сын белорусов пойдет в детский сад, и тогда у Катерины появится больше времени на выпечку. Девушка намерена развивать кондитерское и пекарское направления.

— Хотелось бы еще профессиональное оборудование для выпечки купить, тестомесильную машину. В будущем хочу открыть свою пекарню-кондитерскую. Пока моя работа не приносит большого дохода, скорее это хобби, а главный добытчик — супруг. Но мы как-то мечтали, что когда дело у меня наладится в больших масштабах, то мы с мужем будем наблюдать, как под нашим руководством в наших заведениях работают профессионалы.

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