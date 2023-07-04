Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 миллиарда евро 1 4.07.2023, 16:10

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Речь идет о банковских счетах, роскошных виллах, яхтах и автомобилях.

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро после вторжения России в Украину в прошлом году. Об этом сообщил во вторник центральный банк страны, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

Замороженные в рамках санкций Европейского Союза против Кремля активы включают банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.

В своем ежегодном отчете подразделение по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии сообщило, что цифра в 2 миллиарда евро была обновлена по состоянию на конец июня.

Руководитель UIF Энцо Серата добавил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами.

До начала войны в феврале 2022 года итальянские пляжи и порты были популярным местом отдыха состоятельных россиян, которые покупали недвижимость в лучших местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Некоторые из олигархов, против которых направлены эти меры, подали апелляции в суд, в частности российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов.

В апреле итальянский суд направил в Суд ЕС решение о том, продолжать ли замораживание его активов на сумму более 80 миллионов евро.

Напомним, ранее в США на рассмотрение Сената внесли законопроект, который предусматривает механизм конфискации активов, принадлежащих правительству и Центробанку РФ. На него возлагаются большие надежды.

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