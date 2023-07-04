Путин беспомощно барахтается в невесомости

Путин беспомощно барахтается в невесомости2
- Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
- 4.07.2023, 16:12
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А с разбитого корабля Лавров тянет ему палку.
Забавно наблюдать, как пропаганда выдувает из воздуха поддержку великого геополитика, создавая впечатление его крепких позиций в стране и мире.
Вчера Путина поддерживал «эмиратский лидер», сегодня на подмогу подошел король крошечного Бахрейна (1,5 млн населения, сопоставим с захваченным пригожинцами Ростовом). Вот это мощь! С равным успехом можно объявить о поддержке Путина пингвинами в Антарктиде. Ритуал, да и только.
Великий геополитик напоминает космонавта, который беспомощно барахтается в невесомости, хватая руками безвоздушное пространство. А с разбитого корабля Лавров тянет ему палку: «Давай, хватайся, из Бахрейна прислали!»
Телеграм-канал «Рывок и прорыв»