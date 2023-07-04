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Сколько стоят грибы и ягоды в Беларуси?

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  • 4.07.2023, 16:21
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Сколько стоят грибы и ягоды в Беларуси?

Сезон в самом разгаре.

Сезон ягод в самом разгаре, появились на рынках и грибы. За сколько их продают в разных белорусских городах?

В Гродно чернику продавали по цене чуть более 7 рублей за кило. Клубнику можно найти дешевле, чем 5 рублей за килограмм. Подешевела и черешня: уже есть ягоды по 9-10 рублей за кило.

Больше становится предложений по арбузам и дыням. Но цены пока не торопятся вниз: дешевле 3 рублей за кило пока на рынке не было. Дыни стоят в раза два дороже, отмечает telegraf.news.

Что касается грибов, то, в основном, продают лисички: в пределах 8 рублей за литр. Обычно, в литре 250 грамм лисичек. Выходит, что один килограмм этих грибов выйдет, примерно, в 32 рубля.

В Минске

На Комаровском рынке выбор огромный: клубника, черешня, черника, голубика, земляника, ежевика, малина, крыжовник, красная и черная смородина. Клубнику можно купить от 5,99 до 15 рублей за кило (в зависимости от того, насколько внешне привлекательна ягода по цвету и по величине).

В Минске стали продавать лисички по 160 рублей за кило. За кило молдавской черешни просят 11,50-12 рублей.

Стоимость черники снижается: сейчас килограмм можно купить за 9 рублей. А вот за кило белорусской малины придется отдать 20 рублей, за такое же количество голубики – 35, ежевики – 45.

Сколько можно заработать на сдаче грибов и ягод

С 4 июля в Барановичах стали покупать ягоды и грибы. За кило лисичек можно получить 7 рублей, а за кило черники — 3 рубля.

Также можно сдать красную и черную смородину: по 1 и 1,5 рубля за килограмм соответственно. За килограмм вишни можно получить 1,5 рубля.

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