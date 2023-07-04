Бойцы ВСУ взяли в плен группу оккупантов 4 4.07.2023, 16:26

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен очередную группу российских захватчиков.

Четырех солдат зафиксировали на видео: со связанными за спинами руками и замотанными желтой лентой глазами в микроавтобусе во время транспортировки в тыл.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат, фронтовой волонтер и блогер Юрий Мысягин, обнародовав ролик, снятый защитниками Украины.

Где именно интервентов взяли в плен, не указано.

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