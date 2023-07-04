закрыть
4 июля 2023, вторник, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ взяли в плен группу оккупантов

4
  • 4.07.2023, 16:26
  • 4,742
Бойцы ВСУ взяли в плен группу оккупантов

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен очередную группу российских захватчиков. 

Четырех солдат зафиксировали на видео: со связанными за спинами руками и замотанными желтой лентой глазами в микроавтобусе во время транспортировки в тыл.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат, фронтовой волонтер и блогер Юрий Мысягин, обнародовав ролик, снятый защитниками Украины.

Где именно интервентов взяли в плен, не указано. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский