Бойцы ВСУ взяли в плен группу оккупантов

Бойцы ВСУ взяли в плен группу оккупантов4
- 4.07.2023, 16:26
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен очередную группу российских захватчиков.
Четырех солдат зафиксировали на видео: со связанными за спинами руками и замотанными желтой лентой глазами в микроавтобусе во время транспортировки в тыл.
Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат, фронтовой волонтер и блогер Юрий Мысягин, обнародовав ролик, снятый защитниками Украины.
Где именно интервентов взяли в плен, не указано.
Хлопці трохи поповнили «обмінний фонд», сьогодні наловили.https://t.co/LXsUuO7SYn pic.twitter.com/FIYa6ui8je— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) July 4, 2023