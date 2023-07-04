Системное попрошайничество Телеграм-канал «Ник и Майк»

4.07.2023, 16:32

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Участие Лукашенко в саммите ШОС полностью обнажило проблемы режима.

Участие синепалого в саммите ШОС полностью обнажило проблемы режима и обозначило механизмы, которые задействованы для спасения.

1. Нужно срочно продавать калийные удобрения. Попытки спровоцировать мировой голод и прочие неприятности привели к падению цен на основной товар режима, а также снизили маржинальность из-за необходимости придумывать все более экзотические логистические и контрабандные цепочки.

2. Режим теряет ренту от своего географического положения. Транзит начал объезжать Тортугу и железнодорожным транспортом. Новые коридоры не предполагают участия в них хунты.

3. Финансы поют романсы. Поэтому весь ШОС срочно должен создавать инструменты, которые позволят режиму участвовать в международной торговле.

4. Беларусь под властью хунты скатилась на задворки мира высоких технологий. Отсюда требования (не путать с предложениями) налаживать трансфер и обмен. Логично, если даже Иран производит впечатление по сравнению с хунтой.

Интересно, если страны СНГ и ЕАЭС не горят желанием решать проблемы агрессоров и белорусского режима в частности, то почему этим должно заняться ШОС, в котором роль Пекина уже сложно недооценивать. А в Пекине цену словам и обещаниям хунты прекрасно знают.

5. Фестиваль ШОС. Пир или распил во время чумы. Думаем, что столицей хотят видеть Витебск. Славянский базар давно уже не тот. Почему бы не заменить его ШОС-базаром.

Это не программное выступление, а системное попрошайничество. Санкции не работают, ага. Работают, пусть и не самым эффективным образом.

В ШОС Беларусь на этом саммите, в отличие от Ирана, пока не взяли.

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