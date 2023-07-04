Пионтковский: Кремлевские элиты готовят россиян к поражению в войне 4.07.2023, 16:42

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Андрей Пионтковский

Оккупантам придется уйти из Крыма и Донбасса.

Перед своим мятежом главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал ряд громких заявлений, суть которых сводится к тому, что Кремль пошел войной на Украину неспровоцированно и «СВО» вредит России. Такая риторика - это психологическая подготовка россиян к сворачиванию «спецоперации».

Как пишет dialog.ua, такое мнение высказал в своем блоге политолог РФ, публицист и ярый противник путинского режима Андрей Пионтковский.

«Мятеж и яркая публицистика харизматичного Пригожина - эффективно реализуемая многоходовая ИПСО (информационно-психологическая спецоперация - ред.) с целью подготовить население РФ к неизбежному поражению в войне», - рассказал Пионтковский.

Он уточнил, что это поражение подразумевает уход России со всей территории Украины, в том числе из Крыма и Донбасса.

«Пригожину доверено сыграть важнейшую роль во всей этой операции… Примерно 10-15 процентов населения - это убежденные Z-патриоты, настоящие дол*анутые русские фа*исты. Как им продать идею неизбежного поражения? Вот тут-то и незаменим Пригожин», - отметил политолог РФ.

Он уточнил, эти поклонники «русского мира» видят в Пригожине своего лидера, безоговорочно ему верят, именно эту часть россиян главарь «вагнеровцев» подводит к тому, что война России не нужна и вредна.

Большая же часть россиян, заверил Пионтковский, с радостью воспримет новость о прекращении войны. Особенно будут рады этому военнообязанные, над которыми висит угроза попасть под мобилизацию и умереть на фронте в Украине.

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