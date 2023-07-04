«Когда находишься в Польше, то перед тобой открывается вся Европа» 1 4.07.2023, 16:59

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Молодая айтишница рассказала о релокейте в Польшу.

Белоруска Карина, год назад уехавшая из Беларуси в Польшу, считает, что ее история довольно банальна. Однако это не так. Девушка бросила учебу в университете, ушла в IT, нашла работу в международной компании. В 21 год она в одиночку переехала в другую страну и сейчас просто наслаждается жизнью, пишет ex-press.live.

Зубрила

В свое время у девушки была мечта поступить в университет и отучиться на экономиста.

— После школы ты особо широко не мыслишь, в 11 классе у любой девочки и мальчика только одна цель: куда-то поступить. И не важно, нужно тебе это или нет. Вот и я зубрила ЦТ, чтоб поступить на экономиста, хотя до конца толком не понимала, чем вообще делают представители этой профессии, — признает Карина.

В 2019 году девушка поступила на один из факультетов БГЭУ. По ее словам, первый курс прошел нормально: у нее появилось много новых друзей, знакомых и связей в разных сферах. Она старалась просто учить, все что от нее требовалось.

— Что касается учебы, то я просто зубрила и порой даже не понимала, что я зубрю. Все надеялась, что со временем привыкну, и учеба в универе еще сможет приносить мне удовольствие, но я ошибалась. На втором курсе у нас стало появляться намного больше профильных предметов по специальности, и уже ближе к зимней сессии я окончательно поняла, что это не моя сфера, — рассказывает девушка.

Со слов Карины, с тех пор в ее голове серьезно засел план забрать документы, но сразу же решиться на такой шаг она не могла.

— Я долго боялась рассказать родителям — очень боялась их расстроить. Ведь я думала, что в понимании любого родителя вылет из института — это позор и провал. Но нет, мои мама и папа поддержали мое решение уйти, хотя они, как и я сама, совершенно не понимали, что вообще делать по жизни дальше, — говорит Карина.

Айтишница

А дальше девушка-таки забрала документы. По ее словам, первый месяц после этого она вернулась домой и искала работу, чтобы вернуться в Минск.

— В итоге я пошла работать обыкновенным оператором кол-центра в одну из минских служб доставок. Зарплаты была мизерная, но, в принципе, снимать комнату и кое-как жить было можно. При этом тогда я жутко переживала и думала: «А вдруг я зря ушла из университета? Неужели работа в кол-центре — это то, чего я хотела?» Морально было тяжеловато, но именно из-за вечных самокопаний мне и удалось успокоиться и взять себя в руки, — рассказывает Карина.

По ее воспоминаниям, в тот период жизни она максимально себя загрузила: помимо работы девушка посещала автошколу и записалась в одну из минских IT-школ.

— График был просто бешеный, я выходила из дома в 8 утра, приходила чуть ли не к 9 или 10 вечера. Но сейчас понимаю, что это того стоило, и очень благодарна той версии себя за труд, — говорит она.

После окончания курсов девушка получила сертификат и начала карьеру в IT.

— Далее начался период собеседований и поиска работы. Мне кажется, за два месяца у меня было порядка 15 интервью. И, слава Богу, работу в новой для себя-сфере я-таки нашла. Это была вакансия в одной крупной белорусской торговой сети, как раз в тот момент они занимались разработкой своего нового приложения для смартфонов, — вспоминает девушка.

Как говорит Карина, это был совершенно другой уровень зарплат. Если в кол-центре службы доставки максимум, что она зарабатывала — это 750-800 рублей, то сейчас ее заработок составлял порядка 1500 белорусских рублей.

— Я была очень счастлива. Мне тогда казалось, что я выиграла жизнь. Иметь 1500 рублей для меня было что ли роскошью, ведь даже мои мама и папа зарабатывали меньше, — говорит Карина.

Однако спустя примерно полгода положение дел перестало ее устраивать, ведь работы становилось все больше и, по ее словам, ей казалось, что она уже переросла уровень разработчика приложения для торговый сети.

— Кто-то скажет, что в один момент я начала зазнаваться, но лично я считаю, что я начала трезво оценивать свой уровень и свои способности. Я уже не считала зарплату в 1500 рублей приемлемой для специалиста моего уровня и в очередной раз ударилась в поиски новой работы. Благо долго ждать не пришлось: летом 2021 года на меня вышла одна небольшая зарубежная IT-компания и предложила удаленную работу с хорошей зарплатой. Я, естественно, согласилась, — говорит девушка.

Релокантка

Из Минска Карина уезжать не стала, она продолжила снимать квартиру и работать «на удаленке». Однако в феврале 2022 года все резко изменилось и пришлось снова думать о будущем.

— Конечно, можно было уехать сразу. Буквально в первые пять дней с начала войны. Компания предлагала множество вариантов. Но я решила повременить, возможно, испугалась, не знаю, но вот так сразу все бросить я не могла, да и, наверное, боялась, — признается она.

Переехала она лишь в мае прошлого года. Все затраты на релокейт компания брала на себя, в том числе и оформление рабочей визы в Польшу. Кроме этого, по ее словам, Карине повысили зарплату на 300 долларов.

— И я уехала сначала в Варшаву, а оттуда в Гданьск. И с этого момента началась совсем другая жизнь. Открывать что-то новое — всегда круто. Первое время мне с жильем помогали родственники, а примерно через неделю я сняла однокомнатную квартиру, — говорит девушка.

Карина по-прежнему работает на «удаленке». Много гуляет, посещает музеи, выставки, изучает город, страну и культуру.

— Благо, в Варшаве сейчас очень много белорусов, и найти новые знакомства вообще не сложно. Делать все одной в моем понимании немного скучно. Поэтому я быстро нашла себе друзей. Мы путешествуем по Польше, на выходных можем съездить в другой город или даже страну. Ведь, находясь в Польше, для человека автоматически открывается вся Европа и дешевые перелеты между городами. За этот год я уже слетала в Будапешт и Берлин, не говоря о множестве польских городов. Я обожаю путешествовать, поэтому все возможные минусы Польши для меня перекрываются путешествиями, — говорит Карина.

Кроме этого, девушка с самого начала своего пребывания в стране активно взялась за изучение языка.

— Сначала я ходила на курсы, но поняла, что групповые занятия не дают мне нужного эффекта, поэтому сейчас я занимаюсь с репетитором индивидуально. Я практически свободно знаю английский, но в Польше говорят на польском. И пока что я планирую жить именно здесь. О возвращении в Беларусь не думаю совершенно, во-первых, это небезопасно, во-вторых, это бесперспективно, максимум — это иногда приезжать в гости, — подвела черту Карина.

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