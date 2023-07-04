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2500 километров на одной заправке: студенты создали электромобиль с рекордным запасом хода

  • 4.07.2023, 17:06
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2500 километров на одной заправке: студенты создали электромобиль с рекордным запасом хода

Электрокар весит всего 72 килограмма.

В Германии на автодроме Иммендинген установлен новый мировой рекорд запаса хода электромобилей. Экспериментальный электрокар Eco-Runner XIII преодолел 2488,4 км на одной заправке. Об этом сообщается на сайте проекта (перевод - «Фокус»).

Eco-Runner XIII – творение группы студентов технического университета города Делфт (Нидерланды). В лаборатории вуза создают прототипы электромобилей с 2005 года, и они установили не один мировой рекорд.

Электрокар Eco-Runner XIII – компактный и обтекаемый одноместный болид. Он полностью изготовлен из карбона и весит всего 72 кг.

Автомобиль оснащен небольшим электромотором, а вместо тяжелой батареи он оснащен водородными топливными ячейками, где вырабатывается электроэнергия.

В баллоне Eco-Runner XIII хранится килограмм сжиженного водорода. Этого хватило, чтобы на протяжении 71,5 часов преодолевать круги на автодроме со средней скоростью 45 км/ч. На протяжении этого времени за руль электрокара сели 11 разных водителей. За это время было потрачено 950 г водорода, то есть полного бака хватило бы более, чем на 2500 км.

Достижение Eco-Runner XIII зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Он стал самым «дальнобойным» водородным электрокаром.

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