Популярное кафе в центре Минска выставили на продажу за $2 миллиона 4.07.2023, 17:27

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Имущество компании «Трайпл» опального бизнесмена Чижа продолжают распродавать.

Кафе «Золотой гребешок» на улице Ленина в Минске выставлено на продажу. Информация об этом появилась на площадке «Белреализация». Примечательно, что кафе принадлежит компании «Трайпл», которую основал Юрий Чиж, пишет OL.

Владелец «Золотого гребешка» хочет продать его за 6,7 млн рублей. Минимальная стоимость — чуть выше 6 млн, то есть около $2 млн.

Аукцион запланирован на 4 августа. Принимать заявки начнут с 5 июля.

В объявлении сказано, что в случае, если к участию в торгах будет допущен только один участник, он может купить кафе по начальной цене, увеличенной на 5%.

В июне на торги выставили две заправки «Трайпла» на трассе М-1. Ранее проданы также принадлежащие «Трайплу» здание на улице Раковской в Минске и элитный фитнес-центр Evo wellness club в Минске.

Кроме того, в конце мая стало известно, что нового владельца ищет торгово-развлекательный центр Arena City на столичном проспекте Победителей, построенный компанией Юрия Чижа.

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