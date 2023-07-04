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Судьбоносица

  • Анатолий Несмиян
  • 4.07.2023, 17:36
  • 1,078
Судьбоносица
Анатолий Несмиян

Живой пример, как можно задешево продать репутацию.

Памфилова сообщила, что от следующих президентских выборов будет зависеть не только судьба России, но и всего мира.

Что-то мельчит Памфилова. Вся Солнечная система, да что система - весь рукав Ориона будет с замиранием сердца и чего там есть у разумных папоротников следить за тем, какие итоговые цифры нарисует, высунув от натуги язык, Элла Памфилова в марте 24 года. Сильнее института Маркова, который дал 90 процентов рейтингу Путина, лизнуть будет очень сложно, но она постарается.

В реальности ведомство Памфиловой, как курортный город, живет от сезона к сезону. «Выборы» для нее - просто открытый бюджет на бессмысленное в российских условиях мероприятие. Поэтому она расхваливает свою структуру, чтобы размякший вождь не вздумал отменить бесполезный ритуал.

Памфилова - живой пример, как можно задёшево продать репутацию и очередное напоминание - любое сотрудничество с режимом превращает тебя в его часть.

Анатолий Несмиян, Telegram

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