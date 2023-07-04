В Минобороны Украины рассказали о применении HIMARS в тактике «shoot-and-scoot» 1 4.07.2023, 17:55

4,388

Ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Украинские военные удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике «стреляй и беги». В частности, ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она поздравила США с Днем независимости и поблагодарила за постоянную поддержку Украины. В частности, Маляр назвала одним из самых мощных проявлений поддержки РСЗО M142 HIMARS.

Она отметила, что появление HIMARS в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для оккупантов. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы.

После того как захватчики почувствовали первые огромные потери, они начали охоту на HIMARS. Однако до сих пор ничего не поймали.

«Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot («стреляй и беги»), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом», - сообщила заместитель министра обороны.

Маляр также вспомнила известные случаи применения РСЗО:

▪ Высокоточный удар 1 января 2023 по зданию ПТУ в Макеевке, когда по разным данным погибли от 50 до 600 мобилизованных россиян.

▪ Уничтожение базы россиян в селе Правые Саги, близ Олешек.

Она добавила, что для украинских бойцов «HIMARS» стали реальным оружием победы. Ведь «Одна ракета - одна уничтоженная цель» - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.

HIMARS

Эта РСЗО была разработана в конце 90-х как облегченная колесная версия М270. В своем арсенале она имеет немало различных боеприпасов - от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.

Максимальная дальность HIMARS зависит от используемого вооружения и составляет 499 км экспериментальных ракет PrSM.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».