В Минобороны Украины рассказали о применении HIMARS в тактике «shoot-and-scoot»1
- 4.07.2023, 17:55
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Ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.
Украинские военные удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике «стреляй и беги». В частности, ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Она поздравила США с Днем независимости и поблагодарила за постоянную поддержку Украины. В частности, Маляр назвала одним из самых мощных проявлений поддержки РСЗО M142 HIMARS.
Она отметила, что появление HIMARS в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для оккупантов. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы.
После того как захватчики почувствовали первые огромные потери, они начали охоту на HIMARS. Однако до сих пор ничего не поймали.
«Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot («стреляй и беги»), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом», - сообщила заместитель министра обороны.
Маляр также вспомнила известные случаи применения РСЗО:
▪ Высокоточный удар 1 января 2023 по зданию ПТУ в Макеевке, когда по разным данным погибли от 50 до 600 мобилизованных россиян.
▪ Уничтожение базы россиян в селе Правые Саги, близ Олешек.
Она добавила, что для украинских бойцов «HIMARS» стали реальным оружием победы. Ведь «Одна ракета - одна уничтоженная цель» - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.
HIMARS
Эта РСЗО была разработана в конце 90-х как облегченная колесная версия М270. В своем арсенале она имеет немало различных боеприпасов - от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.
Максимальная дальность HIMARS зависит от используемого вооружения и составляет 499 км экспериментальных ракет PrSM.