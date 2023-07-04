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До +30°С ожидается в Беларуси 5 июля

  • 4.07.2023, 18:02
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До +30°С ожидается в Беларуси 5 июля

Пройдут кратковременные дожди.

До плюс 30 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 5 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Ночью местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории, днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, а по юго-востоку — до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

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